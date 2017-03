Afrique: Ligue africaine des champions - Courte victoire pour Coton Sport face à Cnaps de Madagascar

Deux occasions manquées sur le poteau du gardien malgache Jean Dandridanasolo et un pénalty raté par Daouda Kamilou, ont plongé le public dans une anxiété sans pareil. Il a fallu attendre la 90e minute pour voir Mahamat Harouna transformer l'effort des coéquipiers en but. Sur une frappe du pied droit dans la surface de réparation de l'équipe du Cnaps, le joueur issu du centre de formation de Coton Sport marque le seul but de la rencontre. Le public peut enfin laisser exprimer sa joie, avec des vacarmes dans les gradins. Parmi les supporters de l'équipe Fanion de Garoua, l'on a pu apercevoir le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi'i. Le match-retour va se jouer le 18 mars prochain, à Antananarivo.

