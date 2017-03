Afrique: CAN U 20 - La Zambie, championne d'Afrique

Les Chipolopolos juniors ont remporté le premier titre de leur histoire chez les moins de 20 ans en battant le Sénégal hier par 2-0 à Lusaka.

Ils ont fait une entrée héroïque au stade des Héros nationaux de Lusaka. Devant le président de la République, Edgar Lundu, en maillot de supporter, la sélection nationale des moins de 20 ans zambienne a remporté « sa coupe ». Les coéquipiers de Patson Daka, meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations, ont battu le Sénégal en finale de la 20e édition de la coupe d'Afrique juniors par 2-0. Deux erreurs du gardien sénégalais, Lamine Sarr qui permettent d'abord à la 17e mn à Patson Daka d'inscrire son cinquième but du tournoi après avoir rattrapé et relâché un ballon simplement glissé au fond des filets par son adversaire.

Ensuite, sur une sortie hasardeuse à la 34e minute, il permet à Edward Chilufya d'inscrire le deuxième but de la Zambie. Mamadou Diarra, capitaine du Sénégal, omniprésent au cours de cette rencontre, a sauvé in-extrémis ses coéquipiers d'un troisième but à la 53e minute. Les Sénégalais ont poussé jusqu'au bout de leurs forces. Comme en 2015, les protégés de Joseph Marie Koto ne décrocheront pas ce titre. Spécialistes du jeu direct et en profondeur, les Lionceaux de la Téranga n'ont pas pu dérouler, fermer par des rideaux défensifs imposés par Solomon Sakala, le capitaine et Moses Nyondo, notamment.

La Zambie termine la compétition sans aucune défaite. Duel de nerfs, duel physique, duel tactique, joueurs et sélectionneurs se sont éprouvés. Le trio arbitral, conduit par le burundais Thierry Nkurunziza, a eu du boulot. Il y a eu des soupçons d'usage de fétiches, il y a eu des coups de gueule violents, il y a eu cette adrénaline qui est montée très haut et que l'on pouvait sentir sur chacune des actions. Le public zambien, chauvin, a su faire foule dans un stade de 60 000 places plein à craquer, et poussé son équipe avec sa dernière énergie. Un soutien à en faire trembler les tribunes.

De l'autre, il y avait des Lionceaux de la Téranga qui voulaient répondre sur le terrain, à chacun des coups de gueules. La victoire des Chipolopolos juniors, est due d'après le sélectionneur à leur bonne préparation. La Zambie, absente du carré final de la dernière compétition, a réussi l'exploit de remporter le trophée ce 12 mars, fête nationale de la jeunesse. En Zambie, journée fériée demain, on va faire la fête. Avec le Sénégal, la Guinée et l'Afrique du Sud, le pays organisateur de cette CAN U20 représentera l'Afrique au Mondial en République de Corée. Après le feu d'artifices et les étoiles dans les yeux des champions, il faut penser à se préparer pour la Corée du sud.