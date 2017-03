Cameroun: Parlement - Les enjeux de la session de mars

« Après une activité parlementaire très intense en période d'intersession, mes attentes par rapport à la session qui s'ouvre ce jour sont celles de nos populations: recevoir du gouvernement des projets de loi qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à la sauvegarde de la paix, à l'accélération du processus de décentralisation, et à la promotion du vivre-ensemble. Je pourrais donc participer sereinement et en toute bonne conscience à l'adoption de tels projets de lois, remplissant ainsi l'une des principales missions du parlementaire ».

Mais aussi, après une liesse exceptionnelle des Camerounais, au lendemain de la victoire des Lions indomptables à la CAN-Gabon 2017. Le trophée qui a fait le tour du Cameroun, a alors ravivé la flamme de l'unité, remobilisé des Camerounais fiers de leur diversité, jaloux de l'intégrité et fermement attachés à l'indivisibilité du Cameroun. La session parlementaire de mars s'ouvre aussi au lendemain de la création par le chef de l'Etat, de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme.

En effet, qu'il s'agisse de l'élection du président du Sénat ou de celui de l'Assemblée nationale, l'« investiture » du candidat est garantie par le parti. Pour le cas d'espèce, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti majoritaire dans les deux chambres et les autres formations politiques, doivent se déployer pour que le bureau « reflète la configuration politique de la chambre ». A côté de ce rendez-vous formel de la session de mars, se greffent des sujets liés à l'actualité, qui sont d'un intérêt majeur dans la vie de la Nation. Il s'agit notamment du combat pour la reprise effective des cours dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays.

Comme le dispose la Constitution, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année, le Sénat et l'Assemblée nationale élisent leurs présidents et leurs bureaux. De fait, il est certainement attendu dans la semaine, après l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars ce jour, que les deux chambres du Parlement élisent respectivement un nouveau président et de nouveaux membres de bureau. Si le mécanisme de ces élections est clairement défini dans le règlement intérieur qui régit le fonctionnement quotidien de chaque chambre, il reste que ces moments sont toujours redoutés.

