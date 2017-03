Madagascar: Qui sont nos hommes politiques ? Jean Omer Beriziky

- Fils d'un catéchiste, l'ancien PM est un amateur de danses de salon

Né le 9 septembre 1950 à Antsirabe Nord, dans le District de Vohémar Jean Omer Beriziky est issu d'une famille modeste. Il a passé son enfance à Antanambaon'i Daodo, un petit village situé dans la basse vallée de Mananara qui, plus tard est devenu une commune rurale dans le District de Sambava. Fils d'agriculteurs, il a eu une enfance difficile. Son père, Tomboson Barthélemy, a travaillé pour une famille de colons en tant que comptable et gestionnaire de concessions. Plus tard, il a décidé de prendre son indépendance et de monter son exploitation personnelle. Si le père de Jean Omer Beriziky a figuré parmi les rares natifs d'Antanambaon'i Daodo qui sont allés à l'école, sa mère, Bavifotsy Philomène pour sa part, n'a pas eu cette chance. Pourtant, elle sait lire. Jean Omer Beriziky est l'aîné d'une famille de trois garçons. Son accès à l'éducation fut tardif.

En effet, l'ancien PM n'est entré à l'Ecole Primaire Publique d'Antsirabe Nord qu'à l'âge de 9 ans. A 14 ans, il a passé l'examen du CEPE à Vohémar. Il a ensuite poursuivi ses études au Collège d'Enseignement Général (CEG) de Sambava où il a obtenu son diplôme de BEPC en 1970, puis intègre le Lycée d'Antalaha. Son baccalauréat, il l'a obtenu en 1973 au Lycée de Diégo. Après le Bac, Jean Omer Beriziky a rejoint l'Université d'Antananarivo pour accéder au Département d'Histoire. Après avoir obtenu son diplôme de Licence en 1976, il a rejoint le Lycée d'Antalaha pour y enseigner l'Histoire et la Géographie. C'était donc sa première affectation en tant que fonctionnaire. Il y est resté de 1976 à 1979. Année où il a ouvert le Lycée de Sambava en tant que premier Proviseur. Il a également été le premier Proviseur du Lycée de Vohémar qui a été créé en 1980.

Affectation. La carrière de Jean Omer Beriziky a complètement basculé en 1981 lorsqu'il a obtenu une affectation au Service de la Logistique pédagogique d'Ambatonakanga. Une affectation qui lui a permis de travailler avec des experts de l'Unesco venus à Madagascar pour superviser la réforme de l'éducation, conformément à la loi 1978-04. En effet, Jean Omer Beriziky a contribué activement à la mise en œuvre du projet « MAG 79-002 » qui consistait à la « Rationalisation de la Réforme éducative à Madagascar ». C'est dans le cadre de ce projet qu'il a obtenu une bourse à l'Université de Paris 7. Il a profité de ce séjour en France pour poursuivre ses études d'Histoire et obtenir sa maîtrise.

A son retour à Madagascar, il a demandé une nouvelle bourse d'étude d'un an à Paris pour obtenir son Diplôme d'Etude Approfondie (DEA) en Histoire, qu'il a cumulé avec un DEA en Didactique des Disciplines en Sciences sociales où il a brillé en obtenant une mention très bien. L'ex-Premier ministre a ensuite enseigné à l'Ecole Nationale Supérieure niveau 3 d'Ampefiloha avant d'être affecté à l'Université de Toamasina en 1985.

Ambassadeur. En 1995, Jean Omer Beriziky a été nommé Ambassadeur de Madagascar à Genève. Auparavant, il était aux côtés du Professeur Zafy Albert en 1991 lors du mouvement populaire ayant conduit au renversement du régime Ratsiraka. Il a également dirigé le Syndicat des enseignants chercheurs (SECES) de 1987 à 1989. Durant son séjour à Bruxelles (1995 à 2006), il a côtoyé les ambassadeurs des pays de l'Afrique Caraïbe Pacifique (ACP), notamment lors des négociations avec l'Union européenne. Des négociations ayant permis le déblocage des 8e, 9e et 10e FED. D'ailleurs, il a été le négociateur principal en tant que président du Comité des Ambassadeurs de l'ACP durant les négociations pour l'obtention du 10e FED. Après être resté pendant 11 ans à Bruxelles, Jean Omer Beriziky a repris son poste d'enseignant à l'Université de Toamasina.

Jean Omer Beriziky a enseigné à Toamasina lorsque son mentor politique, le Professeur Zafy Albert l'a appelé en 2012 pour lui proposer le poste de Premier ministre de consensus. Après la Primature, il a repris son travail à l'Université de Toamasina. Actuellement, Jean Omer Beriziky est aussi le Directeur du Séminaire Diplomatie au niveau du Centre d'Etudes Diplomatique et Stratégique d'Antananarivo (CEDS).

« 12 coups de midi ». Catholique pratiquant, l'ancien PM est membre de la Paroisse Sainte Thérèse de Salazamay à Toamasina et de l'association « Agir en Chrétien Indépendant » (ACI) à la Paroisse d'Ankadivato. Son père Tomboson Barthélemy a créé la première Eglise catholique d'Antanambaon'i Daodo. D'ailleurs, ce dernier a été le premier catéchiste qui a servi dans ce petit village. Marié et père de quatre enfants, Jean Omer Beriziky est un adepte de la cuisine malgache. La friture de poisson, le « poisson romazava » et le bouillon de viande et de brèdes sont ses plats préférés. Amateur de vins et passionné de danse de salon (paso double, valse, tango, boléro... ), il aime la convivialité et les sorties avec la famille et les amis autour d'un barbecue. Chanter est aussi une passion pour lui. D'ailleurs, il a été membre de la chorale à la Mission catholique de Sambava. L'ancien PM a aussi l'habitude de passer son temps libre à la lecture et à regarder la télévision pour suivre les informations. Il aime les magazines et les jeux télévisés. Le couple Jean Omer Beriziky est fan de l'émission « 12 coups de midi ».