Burkina Faso: Salifou Diallo aux militants du MPP en poste - «Celui qui n'a pas de résultats, même si son cousin c'est moi, on le vire»

Le président nouvellement élu du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Salifou Diallo, a, peu après la clôture du congrès, rencontré les Hommes de médias. Au cours de cette rencontre, le président du MPP est revenu sur certaines orientations du congrès, mais aussi sur la composition du bureau exécutif national et l'adhésion du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, au parti.

Le Mouvement du peuple pour le progrès a renouvelé ses instances dirigeantes, à l'issue de son congrès ordinaire tenu du 10 au 12 mars dernier. Le bureau exécutif national qui en est issu, comporte 78 membres. Le président nouvellement élu à la tête du parti, Salifou Diallo, se prononçant sur l'engouement qu'il y a eu lors des élections en interne, a d'abord fait savoir que cela dénote de l'intérêt que les gens portent au parti. Mais, pour ceux qui ont des agendas cachés, Salifou Diallo a prévenu : «Il y a certains aussi qui pensent que pour être député ou conseiller municipal, il faut se faufiler dans le bureau politique national. Je dis non, ce n'est pas cela». Pour lui, les militants du parti, où qu'ils soient, doivent se battre pour une bonne mise en œuvre du programme du gouvernement. Nous appelons donc nos militants, a-t-il ajouté, à observer une rigueur au travail et surtout à respecter le bien public. «Certains ont été nommés et d'autres sont devenus députés mais une fois en poste, ils ne se sentent plus redevables au parti. Ils croient qu'ils sont là à cause de leur intelligence ou de leur force personnelle. Personne n'est fort dans le parti », a martelé le président. Le travail, selon lui, doit être collectif et ce n'est qu'à ce prix que le parti pourra jouer son rôle. «Nous savons que la tâche est difficile, mais nous allons suer sang et eau pour faire reculer la pauvreté dans ce pays», a-t-il dit.

« Le Premier ministre n'est pas un cheveu tombant dans la soupe »

Aux militants qui sont au niveau de l'appareil de l'Etat, le nouveau président a prévenu que leurs actions seront contrôlées afin de savoir si elles concourent à la mise en œuvre du programme ou si ces derniers sont justes là pour leurs intérêts. «Car, nous ne sommes pas un parti Etat et il faut que nos militants en poste donnent le bon exemple si nous voulons donner une crédibilité à notre parti», a-t-il indiqué. S'agissant de la mie en œuvre du PNDES, le président du MPP a également souligné que les acteurs de sa mise en œuvre auront une obligation de résultats. Il n'y aura pas de poste acquis. «La seule assurance pour rester dans un poste au PNDES, ce sont les résultats. Celui qui n'a pas de résultats, même si son cousin c'est Salifou Diallo ou Simon Compaoré, on le vire et on cherche quelqu'un d'autre », a encore prévenu Gorba. Mais quid de l'arrivée de Premier ministre dans le parti ? «Le Premier ministre n'est pas un cheveu tombant dans la soupe», a répondu Salifou Diallo avant d'ajouter : «C'est un de nos camarades et pour la petite histoire, à la création du parti, depuis la BCEAO, il a contribué avec nous à écrire le programme du parti. Quand il s'est agi d'écrire le programme présidentiel, il y a participé également et des fois, il faisait le déplacement de Ouagadougou pour prendre part à nos réunions. Il est normal qu'aujourd'hui, vu les responsabilités qu'il occupe, il puisse rentrer dans le bureau politique comme d'autres camarades ». Outre ces aspects, Salifou Diallo a donné de la voix sur les sanctions qu'ont subies certains militants du parti. «Les camarades qui ont été sanctionnés ont commis des fautes lourdes», a-t-il dit. Une situation qui, selon lui, est, entre autres, due au fait que certains n'ont toujours pas compris le sens de la lutte. La lutte, a-t-il relevé, ce n'est pas pour défendre des intérêts personnels mais pour la défense du programme du parti et de l'intérêt collectif. «Les élections locales étant des élections de proximité, les gens ont cru que ce sont des batailles de chefferie. Il y a certains qui n'ont pas pu être chef de leur village. Ils se sont dit que c'est l'occasion aussi d'avoir une parcelle du pouvoir et ils se sont mis à boxer leur voisin», a expliqué le président. Mais, qu'à cela ne tienne, Salifou Diallo a précisé que tout cela montre l'immensité du travail que le parti a à faire, notamment en ce qui concerne le volet formation et d'idéologie politique.

Pascal Affi N'Guessan, président du FPI au MPP

« Assurément, votre succès sera le nôtre, certainement, notre succès viendra du vôtre »

« Aujourd'hui, au moment où les militants du MPP se retrouvent pour évaluer la mise en œuvre opérationnelle du programme présidentiel, définir des perspectives et prendre des engagements, je ressens votre invitation à votre 2e congrès ordinaire comme la confirmation des relations de fraternité et de confiance qui lient les dirigeants de nos deux partis, et à travers eux les peuples frères du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire et comme l'affirmation des convergences idéologiques, politiques et stratégiques entre nos deux formations politiques. Au nom des militants et militantes du FPI, je voudrais vous dire infiniment merci, saluer la tenue de ce congrès et vous adresser toutes nos félicitations et tous nos encouragements pour l'œuvre historique dans laquelle vous êtes engagés depuis la mémorable lettre ouverte du 4 janvier 2014 du président Roch Kaboré. A travers ce message du 4 janvier 2014, message à la nation, le président Roch Kaboré a pris rendez-vous avec l'histoire du Burkina Faso en faisant prévaloir l'intelligence et la vision politique sur la cécité et la surdité autocratiques. En décidant d'affirmer le pouvoir de la raison sur la passion du pouvoir, nous sommes venus ici saluer cette intelligence et cette vision politiques. Mes chers camarades, camarade Salifou Diallo, président par intérim du MPP et vous tous, camarades membres des instances du MPP, c'est le 25 janvier 2014, en portant sur les fonts baptismaux le MPP, que vous avez posé le jalon principal de la victoire du 29 novembre 2015, que vous avez fait naître l'espérance, que vous avez consacré la rupture, que vous avez fait preuve d'audace. Nous sommes venus ici célébrer avec vous cette audace. En effet, après tant d'années de rectification, d'exclusion, d'insurrection, de transition, de mutation, comment réussir la fondation sans une vision ? Comment tourner la page, redonner confiance et espoir au peuple, sans audace politique. Oui, la politique est le lieu de la vision et de l'audace parce la vision et l'audace sont les moteurs de la transformation, de la modernisation et de la modernité, le chemin de l'espérance.

Aujourd'hui en Afrique, je dirai même dans le monde entier, le chemin de l'espérance passe par la social-démocratie, la doctrine politique que nous avons en partage, celle qui éclaire votre marche et guide votre action de refondation constitutionnelle, de modernisation institutionnelle, de modernisation économique, de justice sociale, de promotion de la femme et d'emplois pour les jeunes, de démocratisation des médias et de consolidation de la démocratie, etc. Nous sommes venus chercher, à travers le combat du peuple burkinabè pour le progrès dans la liberté, l'égalité et la dignité, des leçons, des raisons et des énergies pour persévérer en Côte d'Ivoire, dans notre vision de l'avenir de notre pays. Pour nourrir l'audace d'une nouvelle alliance avec le peuple pour une nouvelle espérance en Côte d'Ivoire. Le FPI n'est pas seul dans l'expression de cette admiration, de cette solidarité, de cette fraternité. La présence à vos côtés, ce jour, de camarades venus de nombreux pays d'Afrique et du monde signifie que nous sommes nombreux à rêver avec vous et à espérer avec vous. Assurément, votre succès sera le nôtre, certainement, notre succès viendra du vôtre. C'est pourquoi, tout en vous réitérant nos sincères remerciements pour votre aimable invitation, je souhaite plein succès à vos travaux ».