Burkina Faso: Les organisations syndicales de l'éducation du boulkièmdé remontées contre l'inaction de l'etat

Dès 7h, en cette matinée du 10 mars 2017, les premiers enseignants faisaient déjà leur entrée dans la cours du haut-commissariat de la province du Boulkièmdé, lieu retenu pour abriter le sit-in , lancé au plan national par les syndicats de l'éducation pour rendre hommage à leur défunt collègue, Salifou Badini, froidement abattu par des terroristes pendant qu'il était en activité, devant ses élèves, le 3 mars dernier. Ainsi, la mobilisation des enseignants dans la province du Boulkièmdé jusqu'à 12h 30 dans cette cours montre visiblement l'inquiétude des uns et des autres face à la tournure que prend actuellement les agissements des terroristes en s'attaquant à l'éducation, pourtant véritable levier du fondement de toutes sociétés. Ceux-ci n'arrivent pas à comprendre tout comme la majorité des Burkinabè, l'inaction des autorités face à ces attaques répétées dans la même zone, qui a endeuillé déjà beaucoup de familles. Pour le représentant des organisations syndicales de l'éducation section Boulkièmdé, Koffi J. F. Ramdé du SYNATEB, cette énième attaque traduit clairement la faillite de notre Etat et l'incapacité du parti au pouvoir à assurer la sécurité des populations et la défense du territoire national.

