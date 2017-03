Ile Maurice: Grand-Baie - Nirvedita Karia, une férue de l'hindi

Pour les parents de Nirvedita, Shersingh, Customer officer, et Simla Karia, fonctionnaire, les résultats du HSC sont «le fruit du dur labeur de notre fille et de l'encadrement qu'elle a reçu à l'école». D'ailleurs, ils tiennent à remercier la rectrice et l'enseignant qui ont joué un grand rôle dans la réussite de leur enfant unique.

Nirvedita Karia a choisi comme matières principales les mathématiques, la chimie, pour lesquelles elle a obtenu un A+, et la physique, matière dans laquelle elle a eu un A. Et l'hindi était sa matière optionnelle.

De petite taille mais très coquette, Nirvedita Karia (photo) a l'air très timide à première vue. Mais dès qu'elle commence à parler, elle ne s'arrête plus. La jeune fille de 18 ans, habitant Sottise, à Goodlands, fait la fierté de ses parents et du collège Jugdambi SSS de Goodlands. En effet, elle s'est classée première en hindi pour les examens du Higher School Certificate (HSC) de la cuvée 2016. Une nouvelle qu'elle a apprise le 28 février sur le site du Mauritius Examinations Syndicate.

