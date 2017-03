Ile Maurice: État civil - La carte d'identité laminée ne pourra plus être utilisée dans 18 jours

Pour faire convertir sa carte d'identité, il faut se présenter avec son acte de naissance, l'ancienne carte d'identité et une preuve d'adresse. Un formulaire vous sera remis stipulant que vous acceptez de donner vos empreintes. Celles-ci seront sauvegardées sur la carte. Elles seront effacées de la base de données de la MNIC d'ici sept jours. Au moment de récupérer la pièce d'identité, l'on vérifie les empreintes du détenteur et la carte est activée.

Plus de 950 000 personnes auraient déjà converti leur pièce d'identité contre quelques milliers qui ne l'ont pas encore fait. Selon notre interlocuteur, ce dernier chiffre est faible. De plus, près de 2 000 à 3 000 cartes n'ont pas été récupérées. Les propriétaires peuvent toujours les récupérer au bureau de Port-Louis.

Que ce soit à la banque, aux comptoirs des services de l'État ou pour des démarches administratives, la carte d'identité laminée ne sera plus d'aucune utilité. En effet, celle-ci expire le 31 mars, soit dans 18 jours. Et, ceux qui n'ont pas leur nouvelle carte biométrique risquent une amende ne dépassant pas Rs 100 000.

