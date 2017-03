Ile Maurice: Frais d'examens du SC et du HSC 2017 - Les dates de paiement fixées

Les parents dont les enfants sont concernés sont priés de se rendre au bureau de la sécurité sociale le plus proche pour s'inscrire entre 9 heures à 15 heures, suivant le calendrier préétabli. En ce qui concerne les critères d'éligibilité, le candidat doit avoir 20 ans ou moins en 2017 et doit fréquenter un établissement secondaire à plein-temps.

Le lundi 20 mars sera consacré aux élèves dont le nom commence par la lettre A jusqu'à la lettre E. Le mardi 21, aux lettres F à M. Le mercredi 22 mars sera réservé aux lettres N à Q et le jeudi 23 mars aux lettres R à Z. Les deux derniers jours, soit le vendredi 24 mars et le lundi 27 mars, seront réservés aux retardataires.

C'est le lundi 20 mars que débutera le paiement des frais d'examens du School Certificate et du Higher School Certificate. Il prendra fin le lundi 27 mars. Ceux qui sont concernés par cet exercice sont les élèves qui prendront part à l'un de ces examens pour la deuxième fois. Un calendrier et des critères précis ont été établis à cet effet par le ministère de la Sécurité sociale, de la solidarité nationale, de l'environnement et du développement durable.

