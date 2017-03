Ile Maurice: Affaire Roches-Noires - Le procès ajourné

En effet, Me Gavin Glover voulait savoir si des documents officiels de la Mauritius Revenue Authority avaient été soumis, durant la période de 2015 à 2016, à la compagnie Goman Ltd, géré par Rakesh Gooljaury, l'ancien bras droit de Navin Ramgoolam. Neerunjun Ramtohul devait répondre qu'il n'a pas vérifié la transaction de ces documents durant ces deux années mais uniquement pour les trois derniers mois. Le témoin de la poursuite a été prié de faire les vérifications nécessaires afin de poursuivre son contre-interrogatoire ce mardi.

Le procès intenté à l'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam et les deux hauts gradés de la police, Dev Jokhoo et Rampersand Sooroojbally s'est poursuivi en cour intermédiaire, lundi 13 mars. C'est Neerunjun Ramtohul, représentant de la Barclays Bank, qui a été appelé à la barre. Toutefois, lors de son contre-interrogatoire par l'avocat de la défense, Me Gavin Glover, Senior Counsel, ce dernier a indiqué qu'il n'était pas en possession des détails requis. L'affaire a été reportée à demain, mardi 14 mars.

