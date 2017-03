Congo-Kinshasa: Élections à tout prix

C'était une visite annoncé depuis des mois et sans cesse repoussée. Une délégation… Plus »

La sécurisation de ce processus devient de plus en plus une urgence au regard de la propagation des foyers de tension aux quatre coins du territoire national. Outre la partie Est de la RDC qui est en proie à l'insécurité quasi-permanente dans certaines contrées, l'espace Kasaï, le Kongo Central, à l'Ouest se sont ajoutés parmi les foyers de tension. La capitale Kinshasa n'est pas en reste, car la tension politique dans les états-majors des partis politiques, à la suite du décès d'Etienne Tshisekedi, président du Comité de sages du Rassemblement, est un risque majeur de perturbation du processus électoral.

La communauté internationale fait pression sur Kinshasa pour que les élections se tiennent conformément à l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016. Pour donner du répondant à cette exigence, le secrétaire général des Nations unies compte renforcer la présence de la Monusco sur l'ensemble du territoire national dans le but de sécuriser le processus électoral.

L'objectif final des discussions directes en cours au Centre interdiocésain, et de la transition qui s'en suivra, est la tenue d'élections dont la présidentielle et les législatives nationales et provinciales sont prévues en décembre 2017. Toute la nation est suspendue à cet agenda du reste salutaire en vue de l'instauration de la paix et la démocratisation du pays.

