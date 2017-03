Congo-Kinshasa: Accord de la Saint-Sylvestre - Christophe Lutundula interpelle la Société civile

C'était une visite annoncé depuis des mois et sans cesse repoussée. Une délégation… Plus »

« Il faut que la Société civile soit très active et prenne des actions de sensibilisation et mobilisation des masses qui devraient s'approprier cet accord et faire pression de manière pacifique pour que celui-ci soit appliqué sans délai », a lancé Christophe Lutundula.

L'Accord politique dit de la Saint-Sylvestre, signé entre la Majorité présidentielle et le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco), sera-t-il appliqué ? Chacun y va de ses commentaires face au temps élastique quant à son application.

