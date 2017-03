Coordonatrice du Réseau d'Eveil de Femme pour le Développement «REFED», Micheline Tambwe Mbayi s'est confiée au quotidien La Prospérité pour lancer un message fort au Président de la République. Cela, en marge du mois dédié à la femme. D'ailleurs, un mémorandum a été déposé à la présidence de la République et à la CENCO.

Au fond, Micheline Tambwe, surnommée «femme de fer», sollicite, dans son champ de batail, l'implication personnelle du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, dans la promotion des femmes.

Et, qui plus est, insiste sur la nécessité de renforcer la représentativité équitable des femmes au sein des institutions publiques pour accroître leur rôle pour le développement durable et l'unité nationale.

D'où, rappelle-t-elle au Chef de l'Etat de se souvenir de son discours sur l'état de la nation du 23 octobre 2013, devant les deux chambres réunies en congrès, dans lequel il avait réaffirmé l'engagement de présenter sur chaque liste des candidats au moins 30% des femmes.

Et, le REFED est une association des femmes qui milite pour la représentativité équitable de la femme au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

Très déterminée, Micheline Tambwe mobilise les femmes de toutes les opinions ou formations politiques (Majorité et Opposition) et les confessions religieuses à contribuer pour cette cause noble qui débouche à l'émergence du pays et à son développement durable. Ci-après, l'intégralité du mémorandum adressé à Joseph Kabila.

MEMORANDUM A L'ATTENTION PARTICULIERE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Excellence Monsieur le Président de la République,

Concerne : La représentativité équitable des femmes au sein des institutions publiques

Le Réseau d'Eveil de la Femme pour le Développement, en sigle « REFED » est une association des femmes qui milite pour « la représentativité équitable de la femme au sein des institutions nationales, provinciales et locales ».

Pour ce faire, elle mobilise les femmes de toutes les opinions ou formations politiques et confessions religieuses à contribuer à l'émergence du pays et à son développement durable.

A cet effet, par le présent Mémorandum, les femmes regroupées au sein du REFED entendent exposer à votre Haute Autorité ce qui suit :

De votre volonté et détermination à remettre le pays dans le critère de fonctionnement harmonieux d'un Etat de droit

Il suffit pour s'en convaincre, de compter le nombre impressionnant des textes juridiques tant internationaux, régionaux que sous-régionaux relatif s aux droits humains que la RD Congo a ratifiés en l'occurrence :

La Déclaration Universelle des droits de l'Homme ;

Le Protocole de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples relatifs aux droits des femmes ;

Le Protocole d'accord de la SADC sur le genre et le développement ;

La Convention des Nations Unies sur le Droit de l'enfant ;

La Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'endroit de la femme ;

La Résolution 1325 des Nations Unies relative à la participation des femmes dans la gestion des affaires publiques et politiques de la RD Congo.

Dans ce cadre, sur le plan national, vous avez promulgué la Loi n°15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. A son article 1er alinéa 4, cette loi règlemente la représentation équitable des femmes au sein des instituions nationales, provinciales et locales, y compris les instituions d'appui à la démocratie, le Conseil Economique et Social ainsi que les établissements publics et paraétatiques à tous les niveaux.

Dans votre discours sur l'état de la nation du 23 octobre 2013, devant les deux chambres réunies en congrès, vous avez réaffirmé l'engagement de présenter sur chaque liste des candidats au moins 30% des femmes. Tout cela marque votre ferme volonté à poursuivre l'objectif ultime de la parité homme et femme en RDC.

Du paradoxe des faits

Excellence Monsieur le Président de la République,

Nonobstant le principe édicté par les articles 12 et 14 de la Constitution sur les principes de l'égalité de droit, de chance et de sexe, le niveau de la représentation de la femme au sein des institutions publiques demeure faible.

En regardant de près la formation des gouvernements de 2001 à ce jour, le pourcentage des femmes dans les institutions publiques diminue de plus en plus alors que la Constitution de notre pays avait d'ores et déjà réglé cette question.

Excellence Monsieur le Président,

Eu égard à toutes ces inquiétudes paradoxalement enregistrées, « le Réseau d'Eveil de la Femme pour le Développement » compte sur votre volonté politique afin que les femmes se voient mieux représentées dans le gouvernement d'union nationale issu de l'accord du 31 Décembre 2016 sous la médiation de l'Union africaine et la communauté internationale et sous les bons offices de la CENCO. Nous sollicitons votre implication personnelle dans la promotion des femmes, insistons sur la nécessité de renforcer la représentativité des femmes pour accroître leur rôle pour le développement durable et l'unité nationale.

Anticipativement, nous vous remercions pour l'attention particulière que vous voudriez bien accorder à notre mémorandum et vous prions d'agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, les assurances de notre parfaite et cordiale considération.

Pour le Réseau d'Eveil de la femme pour le développement

Micheline Tambwe Mbayi