« Des sources proches du dossier Djibril Bassolé, du nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères détenu à la MACA pour son implication présumée dans le putsch de septembre 2015, annoncent que ce dernier sera bientôt évacué à l'étranger pour des soins. L'ex-chef de la diplomatie burkinabè, actuellement hospitalisé à la Clinique du cœur, aurait reçu l'autorisation de se rendre à l'étranger afin de bénéficier d'une prise en charge adéquate pour ses problèmes cardiaques. »

Tel était libellé l'élément d'Une Lettre pour Laye avec ouverture à la Une de notre édition du vendredi 10 mars 2017. Une information diversement appréciée et qui a fait le buzz ce week-end, tant le sujet fait polémique.

Le scoop a été d'autant mal accueilli dans certains milieux que, pas plus tard que lundi passé, le directeur de la justice militaire, le colonel Sita Sangaré, et le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire affirmaient que la question n'était pas à l'ordre du jour, entre autres raisons, parce que la demande n'avait même pas été expressément formulée par le patient et ses conseils (cf. L'Observateur paalga n° 9315 du 6 mars 2017). Notre information sur son départ prochain a donc été démentie par certains confrères de la place, notamment le quotidien d'Etat Sidwaya et Radio Oméga, qui citent des sources judiciaires.

Et pourtant le tuyau de Tipoko l'Intrigante n'était pas percé. Ce qu'elle n'a simplement pas voulu préciser dans son Carnet secret, c'est que l'évacuation, imminente, pourrait même intervenir dans le courant de cette semaine (aujourd'hui ou mercredi) si les formalités sont terminées.

Ce qu'elle n'a pas voulu préciser non plus, c'est que Yipènè doit d'abord passer par Abidjan avant d'être admis dans un établissement français, peut-être l'hôpital militaire du Val-de-Grâce.

On apprend du reste que Sangaré et Zanré se sont rendus ce samedi à la Clinique du Cœur pour s'enquérir de l'état de santé de l'illustre malade et profiter lui annoncer la bonne nouvelle. C'est en tout cas ce que nous avons appris de sources concordantes.

Affaire à suivre donc !