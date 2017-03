Madagascar: Déclic - Les dessous de l'affaire mis à jour !

Les dirigeants et les grands acteurs de l'économie africaine sont réunis au Maroc pour le Forum… Plus »

Le projet d'extension des routes longeant la commune d'Ambohijanaka continue toujours de faire parler de lui, notamment de la part des populations concernées. Et depuis le début, une mention dans le décret annonçant un projet d'enquête administrative pour acquisition à l'amiable ou par expropriation des terres devant servir à ladite extension a attiré l'attention de la population. En effet, cette mention stipulait que le projet répond à une demande effectuée par la commune d'Ambohijanaka. Ce que le conseil communal par le biais de son président, Mamy Rakotomalala, a démenti. Le conseil a donc lancé une « investigation pour avoir le cœur net » d'après Mamy Rakotomalala. « Ce qui s'est soldée par une surprise générale, car une demande a bien été faite par la commune auprès du ministère auprès de la présidence en Charge de l'Aménagement et des Projets présidentiels » a-t-il enchéri.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.