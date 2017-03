Madagascar: Lasa Enawo

« Lasa hianao, nandao ity tanàna ». On serait tenté de faire du karaoke avec ce tube de Voanio datant de l'époque des disques vinyle pour parler du cyclone Enawo qui est parti après avoir ravagé le pays.

Lasa Enawo »

« Lasa Enawo, nandrava ity tanàna ». Enawo est parti, laissant un paysage de désolation dans son sillage. « Ny ranomaso miangona. Namela ratra tao am-po. Ka ny ho avy malomaloka », pour reprendre cette fois-ci les paroles de la chanson de Firmin , un pur produit de « pazzapa » qui a fait le « kopikolé » du titre du single de Voanio. Sans mettre un « h » à ianao. Comme si on enlevait aussi le « w » à Enawo » pour la phonétique. En tout cas, dans leur « lasa (h)ianao, la troupe Voanio et Firmin parlent tous les deux de « larmes, de chagrin, d'avenir sombre ». Ce qui est le cas après le passage du cyclone Enawo qui a fait une demi-centaine de morts et occasionné de profondes blessures dans le cœur des vivants. Lesquels ont appris avec angoisse qu'un second cyclone pointait déjà à l'horizon alors que le pays se relève à peine du passage du premier.

Dans les villes du littoral où les populations sont encore sous le choc de Enawo, on scrute l'océan. On écoute le son du vent. On s'efforce d'entendre « les tambours au loin » pour parodier une autre chanson, celle du groupe Abba qui s'intitule « Fernando ». C'est le nom du second cyclone dont la trajectoire a finalement épargné la Grande Ile qui a été traversée de part en part par son prédécesseur. A l'image des paroles même du single du groupe suédois, les gens avaient si peur. « Chaque heure, chaque minute semblait durer une éternité » pour les uns qui ont payé un lourd tribut à Enawo et pour les autres qui craignaient de faire à leur tour, les frais du passage de Fernando qui s'est heureusement éloigné des côtes malgaches. Il est parti comme son prédécesseur que personne ne regrette. « Lasa Enawo ».