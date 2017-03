Madagascar: Lutte / Open national - Confirmation des favoris

Les dirigeants et les grands acteurs de l'économie africaine sont réunis au Maroc pour le Forum… Plus »

Percé . Beaucoup de présidents des fédérations malgaches sont actuellement mieux placés au niveau des confédérations. L'élection au sein du comité exécutif de la confédération africaine des luttes se tiendra au mois d'avril prochain. « A la suite des demandes de mes collègues présidents de fédération, de la sollicitation de l'actuel président Fouad Meskout et bien d'autres paramètres, j'ai décidé de me porter candidat au sein du comité exécutif de la confédération. Je pense qu'il est temps que Madagascar puisse rentrer davantage dans la gestion de la lutte continentale et aussi c'est une opportunité pour la lutte malgache pour plus d'ouverture » nous a fait savoir Mamitiana Raveloson, président de la fédération malagasy des luttes.

A quatre mois de la tenue des Jeux de la Francophonie, le clan malgache s'active. 150 lutteurs et lutteuses de cinq ligues se sont partagés leurs joutes au Petit Palais de Mahamasina, samedi. Les favoris ont une fois de plus confirmé, qu'ils sont encore les maîtres de leur catégorie. Ils se sont tous surpassés, car cet open était qualificatif pour les échéances internationales majeures. Chez les hommes, Faly Hery Randrianantoandro a disposé facilement de son coéquipier du Cosfa, Christian Ravoninjatovo chez les moins de 65 kg. Faly, ayant déjà disputé les Championnats d'Afrique, ne compte pas rater le rendez-vous francophone d'Abidjan du 21 au 30 juillet.

