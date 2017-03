Madagascar: Forum économique - Madagascar parmi les huit pays en vedette au Maroc

Les dirigeants et les grands acteurs de l'économie africaine sont réunis au Maroc pour le Forum Développement Afrique 5e édition.

500 entreprises et près de 1 500 dirigeants et hauts responsables d'Afrique seront présents à la 5e édition du Forum Afrique Développement, qui se tiendra au siège de la CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc), à Casablanca.

Madagascar est parmi les pays à l'honneur et bénéficiera d'une visibilité spéciale. La Grande Ile présentera son Plan national de développement, avec sept autres pays d'Afrique, notamment, le Burkina Faso, le Rwanda, la République du Congo, la Tunisie, l'Egypte, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En effet, une délégation malgache de 35 personnes issues du secteur public et du secteur privé est actuellement en mission au Maroc, en quête de nouvelles opportunités et de partenariats économiques. Certes, depuis la visite du roi du Maroc, Mohammed VI, à Madagascar en 2016, la coopération économique entre les deux pays s'intensifie davantage. Cette fois, la banque BNI Madagascar a été sollicitée par l'Attijariwafa bank - qui n'est autre que la banque du roi Marocain - pour inciter les opérateurs économiques malgaches à participer au Forum économique. « L'objectif est non seulement d'attirer les investisseurs marocains à Madagascar et de trouver de nouvelles opportunités d'affaires, mais également de voir si les investisseurs malgaches peuvent opérer au Maroc », a indiqué Ndrina Ralaimanisa, Directeur de la Communication institutionnelle et des Relations publiques, au sein de BNI Madagascar.

Spéciale. Le Forum Afrique Développement organisé par l'Attijariwafa Bank se tiendra les 16 et 17 mars. Mais le 15 mars, un événement spécial Maroc-Madagascar est prévu au siège même de la CGEM à Casablanca. A cette occasion seront présentés l'environnement économique des affaires, les opportunités de développement, les témoignages d'opérateurs économiques, etc., des deux pays. En outre, des ateliers sectoriels sur l'agriculture, l'agroalimentaire, l'agrobusiness, la pêche, le BTP-immobilier, et l'industrie, seront au programme. Pour la partie malgache, ces diverses présentations seront animées par la forte délégation composée de représentant du GEM (Groupement des Entreprises de Madagascar) ; du SIM (Syndicat des Industries de Madagascar) ; de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo, ainsi que celle d'Antalaha ; du GEFP (Groupement des Entreprises Franches et Partenaires) ; de l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar) ; du ministère en charge de l'Industrie et du Développement du Secteur privé ; et du ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement.

Incontournable. Initié en 2010 le Forum International Afrique Développement est devenu le rendez-vous incontournable des décideurs en Afrique. Cette manifestation a déjà réuni depuis ses débuts 5 500 opérateurs de 36 pays. Cela a d'ailleurs encouragé la création du Club Afrique Développement depuis près d'un an, né de la volonté de l'actionnaire de référence du groupe bancaire, SNI, et des participants du Forum d'institutionnaliser son esprit et offrir des réponses pragmatiques à l'ensemble des requêtes des opérateurs et des communautés économiques opérant avec les différentes banques du réseau d'Attijariwafa bank. Pour cette édition 2017, plus de 1 500 opérateurs économiques et institutionnels africains et internationaux de plus de vingt pays sont attendus à cette édition qui se tient autour du thème «Les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique».

B to G. Considérant les enjeux et les opportunités de développement de l'Afrique, les participants s'attelleront les 16 et 17 mars à examiner les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique, notamment par la participation à trois « workshops » animés par des experts internationaux de haut niveau. Ces panels s'intéresseront au rôle des acteurs privés dans la création de valeur partagée en Afrique, à l'urbanisation et aux opportunités d'investissement qu'elle crée. Enfin, seront abordées les voies pour accélérer l'inclusion financière. Le forum offrira également la possibilité aux participants de prendre part à des rendez-vous B to B et B to G (Business to Government) préalablement organisés. Comme à l'accoutumée, le forum accueillera aussi un Marché de l'Investissement où huit pays sont à l'honneur pour cette édition.