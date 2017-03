Madagascar: Chronique de Mickey - A la peine Marine ne décolère pas

billet

Les choses se passent toujours comme on l'entend et comme on le dit. Toujours dans la série, parlons des autres mais pas de nous, comme ça à la maison tout le monde se gausse et se tape le ventre. La télévision par satellite est devenue pour beaucoup si accessible que les téléspectateurs se métamorphosent en passe-muraille. On entend et on voit tout chez les voisins qu'ils soient français, américains, arabes ou autres. D'abord, chez nos voisins américains, par exemple, eux, qui, avant, nous étaient si lointains, maintenant nous les voyons en temps réel toujours se chamailler. Il paraît que les uns collent l'oreille au mur pour mieux écouter les secrets des autres. Ils se murmurent aussi, mais c'est nettement audible, que l'un des enfants d'un tel flirte avec la fille ou le fils de la famille d'en face, pourtant ennemie jurée depuis des lustres et il s'ensuit de graves scandales dans les foyers. Bref, le monde de «Dallas» est dépassé par la réalité.

Puis chez nos voisins français, ce n'est guère mieux. Marine avec comme patronyme Le Pen, filleule électorale de Jean-Marie est furieuse parce que certains prétendent fictives les activités de son compagnon, pas à la maison évidemment, ni comme « body guard » mais comme assistant parlementaire. Elle déclare que son bonhomme s'active bien et que « Tout Le Pen mérite salaire ». On voit bien que la Jeanne d'Arc des temps modernes est toujours prête, tenant bien le glaive levé au ciel, pour sauver l'honneur des Françaises et des Français.

Ensuite, selon le mode « plus fort que moi tu meurs », les Turcs sont évidemment légendaires. Si chez nous, leur président est venu, le torse bombé et a été reçu avec tous les honneurs dignes de son rang, par contre chez leurs voisins Hollandais, cela n'a pas été le cas. En effet, ses ministres y ont été persona non grata ou simplement considérés comme indésirables. Venus à Rotterdam en « passage forcé» comme font les basketteurs, ils ont été refoulés comme de vulgaires migrants. Pourquoi ? Un référendum va être organisé en Turquie avec comme enjeu, le renforcement du pouvoir de Monsieur le Président. Et ces ministres avaient pour mission d'animer la propagande auprès de la nombreuse diaspora turque au Pays -Bas. A se demander vu d'ici s'ils ne suivent pas à la lettre le titre du film « Viens chez moi j'habite chez une copine ! ».

Enfin, oui, le monde est devenu un gros village et tout le monde est au courant de tout et parfois on oublie que soi-même est aussi vu et critiqué par les autres.