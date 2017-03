Madagascar: Concours de la langue japonaise - Les meilleurs ont reçu un trophée

La 26e édition du concours de discours de la langue japonaise organisée par l'ambassade du Japon en collaboration avec l'Association des Enseignants de Langue Japonaise à Madagascar et l'ONG SAKURA s'est tenue samedi dernier à l'hôtel Panorama.

Cette année, les candidats ont dû présenter un speech sur le thème « Madagascar et le Japon ». Le concours a été très intéressant, et l'assistance a été impressionnée par le capacité des candidats à parler presque couramment le japonais. Douze étudiants ont participé au concours, issus de différentes universités et des écoles privées de la Capitale. Le concours a été divisé en trois catégories : débutant, avancé et ceux qui ont déjà séjourné au Japon. La première étape a été une épreuve écrite, puis place au speech proprement dit.

En tenant compte de leur prononciation, expression et compréhension durant l'oral et la séance de questions-réponses, les meilleurs ont obtenu un trophée par catégorie. Les deuxièmes et troisièmes par catégorie ont obtenu une médaille. A Madagascar, l'on compte actuellement près de 1 500 apprenants de cette langue nippone. Cela place le pays en deuxième place, en Afrique, en termes de nombre de personnes apprenant le japonais. Cela montre l'intérêt des Malgaches à parler cette langue et à s'intéresser au pays et à la culture japonaise.