Madagascar: Trap - La génération émergente de rappeurs prend ses marques

Le concert a été un véritable succès auprès des jeunes.

L'heure du trap a sonné, et les ados et jeunes mordus de cette nouvelle génération de rappeurs ont répondu présents samedi après-midi au Cercle Franco-Malgache pour un concert en toute fraternité. Le succès a été au rendez-vous.

Un samedi après-midi pas comme les autres le week-end dernier, du côté du Cercle Franco-malgache à Anosy où l'attroupement d'ados et de jeunes a laissé croire à un événement typique. Annoncé depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, le concert de trap qui a réuni la nouvelle génération de rappeurs qui sont dans ce « moov » a fait le plein. Dès 14h, les filles et les garçons, apprêtés pour l'occasion, étaient sur place. Sur scène, sur la longue liste d'artistes qui allaient participer, c'étaient les invités qui ont ouvert le rideau. Le groupe Underclass commence et déjà le public suit le flow. Et il y en avait pour toutes les couleurs, puisque chaque invité avait cinq minutes pour lâcher son « flow ».

Puis, place aux têtes d'affiche. Là aussi, il y en avait pour tous les styles, les « flows », les cadences et les genres. Eux avaient 12 minutes chacun pour se lâcher. Dans la salle, les « girls » et les « bandy » se laissaient emporter par le rythme. Il faut dire que c'était le rendez-vous à ne pas manquer de cette jeune génération, et qu'il fallait être au top pour être « in ». Il y avait de tous les âges, ces ados qui apprécient cette vague musicale, mais aussi les rappeurs « oldschool » venus apporter leur encouragement à la génération émergente. Samedi dernier, après un long défilé de rappeurs en tout genre, tout le monde en a eu pour son compte. Et la fête s'est prolongée jusqu'en début de soirée !