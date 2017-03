Décédé ce vendredi 10 mars à Dakar, Cheikh Tidiane Tall est parti avec les hommages de sa famille biologique, ceux des artistes et ceux de la République. Hommages à un homme «digne et généreux », courageux dans l'épreuve.

Hommage à un artiste d'une «dimension internationale», qui aura gagné sa part d'immortalité. La levée du corps a eu lieu ce samedi 11 mars à l'Hôpital Principal de Dakar, avant l'inhumation du «disciple de Serigne Fallou» à Touba.

Il y a eu, évidemment, de nombreux artistes à la levée du corps de Cheikh Tidiane Tall dont certains diront d'ailleurs, vous les entendrez dans les témoignages qui suivront, qu'ils lui seront redevables.

Pour leur avoir donné l'envie, sinon l'occasion, de faire de la musique, ou pour leur avoir tout simplement tendu leur tout premier «micro ».

Dans la matinée de ce samedi 11 mars à l'Hôpital Principal de Dakar, au-delà de l'artiste, la plupart des orateurs exprimeront surtout leur regret d'avoir perdu un homme d'une grande «générosité ». Parmi les artistes présents, on citera une Kiné Lam effondrée...

Comme on citera ses compagnons du Xalam, Baye Babou, le bassiste du groupe et Henri Guillabert, claviste, arrangeur, mais encore Idrissa Diop, Pape Niang, Fallou Dieng, Youssou Ndour, Ismaël Lô, Ouza etc.

Mbacké Dioum, qui s'est justement exprimé au nom des artistes, a tenu à saluer le courage d'un homme qui se sera battu «jusqu'au bout», au point d'avoir «impressionné» l'équipe médicale autour de lui.

Dans son entourage, il n'en avait pas fait un mystère: le pèlerinage à la Mecque avait été rude, pénible, mais il l'avait fait. On entendra aussi le témoignage de quelqu'un comme son ami d'enfance Yahya Fall, qui dira plus ou moins qu'il l'a toujours connu, et que même sur son lit d'hôpital, il avait gardé la foi.

«Digne»...Jusqu'à la fin. Cheikh Tidiane Tall, dira-t-il, l'artiste, était d'une «dimension internationale », sans parler de sa légendaire générosité. Ce que confirmera son «aîné» El Hadj Ameth Sèye Tall, laissant entendre qu'il l'était assez pour vouloir le succès des autres artistes.

Dans sa jeunesse dit encore son vieil ami, il était plutôt «doué » pour les études, mais disons que sa passion pour la musique, avait pris le dessus. Mais sans «regrets » : ce n'était pas un artiste quelconque.

L'Etat du Sénégal, lui aussi, était représenté à cette cérémonie, par le secrétaire général du Gouvernement, Seydou Guèye, qui a lu le discours du ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, en voyage à ce moment-là.

De cet «hommage funèbre», on retiendra surtout que c'est à travers leurs œuvres que les artistes gagnent l'immortalité, surtout lorsqu'ils sont aussi «pétris de talent» qu'un Cheikh Tidiane Tall.

REACTIONS...

ABDOULAYE KOUNDOUL, DIRECTEUR DES ARTS : «Nous venons de perdre un pan entier de la musique sénégalaise »

Nous venons de perdre un artiste, un artiste hors dimension, et comme le témoignage du ministre (Mbagnick Ndiaye, Ndlr) a eu à le dire tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a été un peu un conciliateur entre des générations, un conciliateur entre des formes musicales, entre cette musique dite moderne et cette musique dite traditionnelle, mais aussi le conciliateur entre des générations différentes, l'ancienne et la nouvelle. C'est quelqu'un qui a traversé un peu toute l'histoire de la musique sénégalaise, et caractérisé par des aptitudes hors pair, multi-instrumentiste.

C'est cela donc la dimension de Cheikh Tidiane Tall, et nous retenons tous que nous venons de perdre un pan entier de la musique sénégalaise, mais un artiste entre dans l'immortalité à travers son œuvre.

Et son œuvre lui confère bien ce statut d'immortel. Nous présentons nos condoléances à sa famille, à toute la communauté artistique, au nom du ministre de la Culture et de la Communication, au nom du président de la République.

HENRI GUILLABERT, GROUPE XALAM : «On ne trouvera jamais un guitariste qui puisse remplacer Cheikh »

C'était un grand-frère, c'était un mentor. Chez nous, Xalam, c'était le meilleur conseiller pour un artiste, et il l'a fait avec toutes les générations.

Les artistes qui sont là peuvent témoigner de la même chose que moi, en disant qu'il les a accompagnés, généreusement. C'était un homme généreux, il donnait, il partageait, un grand artiste. Il a joué son rôle et il peut se reposer maintenant.

Même si c'est une grosse perte pour le Xalam, parce qu'on ne trouvera jamais un guitariste qui puisse remplacer Cheikh : il a laissé une touche, une trace indélébile. Les gens vont essayer de le copier, mais ce ne sera pas du Cheikh, parce qu'il avait ce génie de mettre les choses là où elles doivent être, et de le faire de manière professionnelle.

YOUSSOU NDOUR : «C'est grâce à des gens comme Cheikh Tidiane Tall »

On a perdu un maître... Vous savez, dans les années 60, quand nous on venait de naître, la musique phare de l'Afrique était plutôt la musique de l'Afrique centrale. Nous avons bénéficié de personnes expérimentées comme Cheikh Tidiane Tall, qui a su d'abord avoir des relations avec le jazz.

Ça nous a renforcés, nous incitant à croire davantage à nos traditions, à notre culture. Vous voyez ce qu'est devenue la musique sénégalaise, c'est grâce à des gens comme Cheikh Tidiane Tall, qui ont un bagage, et qui avait des relations avec le jazz, et le jazz est très technique.

C'est pourquoi dans la musique sénégalaise, vous voyez que les instrumentistes ont de la place. Vous écoutez les autres musiques, il n'y en a pas beaucoup. C'est un maître qui vient de partir, paix à son âme.

Pour moi c'était un grand-frère, un « grand » que j'ai vu il y a encore quelques semaines, et qui se battait, qui s'est battu. On ne peut rien contre ce décret divin, on ne peut que prier pour lui, pour que Dieu l'accueille en son Paradis.

ISMAEL LO : « La dernière fois que je l'ai vu... »

Paix à son âme, que la terre lui soit légère. C'est une grosse perte pour nous tous. Cheikh était un monument de la musique sénégalaise, de la musique mondiale. Son parcours a été exemplaire, et il a su, de par son parcours, nous adopter, nous jeunes artistes à l'époque.

Je me rappelle que, à chaque fois que je sortais un nouvel album, et que l'on avait l'occasion de nous croiser, il ne tarissait pas d'éloges à mon endroit, par rapport à la musique que je faisais.

Tout cela parce que c'était quelqu'un qui gardait certaines valeurs, qui aimait le travail bien fait. Cheikh était un homme généreux, toujours souriant. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'Empire des enfants, à la Médina, où je le voyais déjà un peu souffrant.

Et il me disait : « Ismaël, toutes mes condoléances, je regrette de n'avoir pas pu aller à Rufisque, je suis fatigué, je suis un peu souffrant».

C'est la dernière fois que l'on s'est vu. Je présente mes condoléances à toute sa famille éplorée, à tous les artistes, dont je fais partie, à toutes les personnes qui l'ont côtoyé, à celles qui l'ont aimé, et que le Bon Dieu l'accueille au Paradis.