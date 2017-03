Gabon: Ali Bongo célèbre les 49 ans du Parti démocratique gabonais

C'est à ce titre que ce 49e anniversaire a été commémoré sous le signe des nouvelles adhésions au parti. L'occasion était toute indiquée pour le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilie By Nzé, de répondre aux opposants proches de Jean Ping qui se sont regroupés samedi au sein d'un parti appelé Les Démocrates. « Ça veut aussi dire que l'élection maintenant est derrière nous. Je crois qu'ils préparent les élections législatives. Et c'est une très bonne chose. Nous aurions souhaité que tout le monde vienne au dialogue. S'ils ne viennent pas, ce n'est pas un problème. C'est le contenu qui fera la force de ce dialogue et nous mettrons un contenu fort, suffisant pour tous les Gabonais », a estimé le porte-parole du gouvernement. L'année prochaine, sauf changement, le PDG fêtera 50 ans soit un demi-siècle au pouvoir.

Malgré une blessure lors d'une séance sportive qui l'oblige à marcher à l'aide d'une béquille, le président Ali Bongo ne pouvait pas manquer ces moments. Près d'un an après sa réélection contestée, Ali Bongo a communié avec sa base. Assis sur un podium et entouré des caciques du parti, il a admiré un à un les groupes de danse des neuf provinces du Gabon qui rivalisaient de talent dans les louanges à sa gloire.

