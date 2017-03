Sénégal: Mamoudou Ibra Kane - Chroniques d'une alternance de braises

A travers ces chroniques, on entend la voix de Mamoudou. Elle nous parle et nous propose son regard sur les années 2007-2012 qui ont été grosses d'un ensemble de crises qui finiront par déboucher sur l'élection de Macky Sall. Par cette lecture qui est comme un regard rétrospectif posé sur notre trajectoire, on revit les bruits et les fureurs de cette période riche en émotions à travers notamment le déroulement de « l'agenda caché » de Karim, fils du président de la République. 2007, « année pleinement politique » comme dit l'auteur avec la présidentielle de février et les législatives de juin, verra la réélection contestée de Wade par son opposition.

Par une réflexion fine, équilibrée et qui s'attache à ne pas insulter l'avenir en s'enfermant dans des certitudes, il essaie vaille que vaille, de comprendre de démêler les fils de l'écheveau.

Il rappelle que « la République interdit l'organisation d'une succession de « père en fils », précisant au passage que si elle n'a jamais interdit que le «fils » puisse se présenter pour la succession du « père », à condition de s'en tenir toutefois à cette vérité démocratique : à savoir qu'il est du ressort de « la décision du peuple souverain d'accepter ou de refuser un tel cas de figure ».

Ainsi face au positionnement de Karim Wade, il rappelle que la gestion d'un Etat est différente de la ruse consistant à «fabriquer un candidat et à le faire gagner ». Que la politique n'est pas « seulement une affaire de porte-monnaie ». Qu'elle est aussi et surtout « une question morale, sujette à des impératifs moraux ».

Ces chroniques sont traversées par deux lignes directrices : la défense de la République et celle défense de la démocratie. Aussi l'auteur ne pensait pas si bien dire à propos de Khalifa Sall qu'il soupçonnait de vouloir « succomber à l'appel des sirènes du palais présidentiel ».

Seulement avertissait-il : « ce n'est pas aussi simple que cela parait. La route vers... le Sommet » du pouvoir est parsemé d'embuches et les traquenards ne manquent pas ».

A se replonger dans « ces chroniques des années de braises », on se retrouve en face des mêmes choses comme si l'histoire, empêtrée dans une claudication désespérée, avait des difficultés à avancer crânement pour sculpter des chemins d'avenir.

Les mêmes critiques reviennent sur l'assemblée nationale, les mêmes récriminations à l'approche des élections. Et plane par-dessus tout l'éternelle tentation du second mandat.

Aussitôt élu, l'horizon est obscurci par une telle perspective, bien éloignée de la luminosité créatrice prête à toutes les audaces pour éclairer les champs d'espérance. Toutes les difficultés mises en exergue à travers ces chroniques s'originent ainsi dans un rapport au pouvoir bien problématique.

Ainsi faut-il le rappeler, en 2000 alors que les Sénégalais se sont battus pour accoucher de la première alternance politique démocratique, les premières réactions des victorieux ont été de dire : « Maintenant nos problèmes d'argent sont terminés ». Ils affichaient par là une curieuse conception du Bien public, perçu comme un butin à partager et qui suscite beaucoup de convoitises.

En jetant « ce coup d'œil dans le rétroviseur », Mamoudou Ibra Kane propose un regard sans concession, vif et corrosif, mâtiné d'humour et de dérision, qui déroule et dévoile le Sénégal dans des séquences d'une histoire politique en train de se faire.