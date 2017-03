Cameroun: Le « Waterleaf » moins accessible

Comme en 2016, les réalisations seront concentrées dans le septentrion et à l'Est, dans les… Plus »

Pourtant, la demande ne chancelle pas. Le « waterleaf » rentre dans la composition du eru, plat de légumes généralement accompagné de waterfufu et originaire de la région du Nord-Ouest. Le mets est fortement apprécié dans les restaurants de Yaoundé. Le « waterleaf » devrait revenir sur les étals dès le retour des pluies, la maturation de la plante mettant entre 40 et 75 jours après la mise en terre des graines.

« Pendant la saison des pluies, ce légume pousse en abondance et ses feuilles sont larges. Or, maintenant, pour trouver des tiges aux larges feuilles ce n'est pas évident. Voilà pourquoi je ne vends pas mes légumes à moins de 700 F le paquet ». Au marché d'Etoudi, le légume n'est pas plus accessible. Le paquet de quelques tiges (soit le tiers d'une botte moyenne) se vend à 400 F. Ici, c'est toujours la raison de la sècheresse des sols qui est mise en avant pour justifier la hausse des prix. « Il ne pleut pas encore », indique Mireille Beleck, revendeuse, avant d'ajouter : « Je n'obtiens que 50 F de bénéfice par tas vendu. »

Debout, les mains aux hanches, Bernadette Meyem, revendeuse au marché du Mfoundi à Yaoundé, a dit son dernier mot. Sa botte de « Waterleaf » se vendra à 700 F, pas un sou de moins. De quoi faire réfléchir les deux ménagères devant elle, l'air conciliant. « Tu ne prends pas à 500 F ? », propose l'une d'entre elles. Réponse négative. Si Bernadette Meyem persiste et signe sur son prix, c'est que, dit-elle, le « waterleaf est difficile à trouver en cette période. Les pluies ne sont pas encore vraiment revenues, donc les marécages sont secs. » Or le « waterleaf », forme d'épinard, se nourrit fortement d'eau, d'ailleurs les périodes propices à sa culture se retrouvent en saison des pluies.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.