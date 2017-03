Cameroun: Pulchérie Ngaba - Pragmatique dans les courses

Pour nourrir sa famille, cette commerçante au marché du Mfoundi remplit son panier en fonction de ses bénéfices journaliers.

« Le marché du mois », « le budget mensuel pour le repas de la famille ». Voilà des notions bien étranges pour Pulchérie Ngaba, commerçante au marché du Mfoundi. Devant son comptoir de fruits de saison, elle affirme d'un ton presque sentencieux : « Je ne fais pas le marché du mois chez moi parce que je n'ai pas de revenus fixes à une période déterminée ».

Aussi, pour nourrir sa famille de quatre personnes, le montant alloué aux dépenses n'est jamais arrêté à l'avance : « Je suis commerçante et je fais mes courses en fonction des bénéfices que je réalise chaque jour ». Mais généralement, ses dépenses oscillent entre 2000 et 3000 F pour le repas. Et pour faire des économies, Pulchérie Ngaba a sa petite astuce. « Ma famille n'est pas nombreuse, aussi je fais des repas pour deux jours. Ça me permet de remplir ma bourse avant les prochaines courses », confie-t-elle. En outre, Pulchérie Ngaba bénéficie des faveurs des autres commerçants lorsqu'elle fait ses achats.

« J'achète mes produits uniquement au marché du Mfoundi parce que tout le monde me connait ici et me fait de bons prix », renchérit-elle. Côté préférence, Pulchérie Ngaba cuisinerait bien du poisson tous les jours. Pour elle, cet aliment est accessible, qu'importe la saison. Mais aussi, « c'est un met facile à cuisiner vu que je rentre tard tous les jours », justifie-t-elle. Cependant, la journée du dimanche est réservée aux légumes et autres mets traditionnels.