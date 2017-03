Cameroun: Suivi des financements extérieurs - Les acteurs mieux outillés

Comme en 2016, les réalisations seront concentrées dans le septentrion et à l'Est, dans les… Plus »

Les échanges étaient articulés autour de quatre modules relatifs au contexte des financements extérieurs, à l'exécution des projets structurants, aux conventions de financement et procédures de décaissement et à la comptabilisation des conventions sur financements extérieurs.

Comment assurer efficacement la remontée des données statistiques et financières fiables sur les financements extérieurs pour un meilleur rendu ? Et de manière spécifique, comment uniformiser la source des informations sur les financements extérieurs? Toutes ces questions justifient la tenue du séminaire de sensibilisation des acteurs chargés du suivi des financements extérieurs des projets structurants, organisé par la direction générale du Trésor, de la Coopération financière et monétaire (DGTCFM) du ministère des Finances.

