Cameroun: Seven Hills - Leçon de partage

Seven Hills » est un groupe né d'une grande passion et de beaucoup de spontanéité et surtout d'une amitié qui unie Allemands, Anglais et Camerounais depuis des années. De cette union est né en 2014, à Yaoundé, leur premier album « Partage ». Il est composé de 14 titres, aux rythmes, traditionnels et modernes. On y trouve du jazz, de la soul, du hip-hop, du bikutsi.

Certaines chansons sont écrites et chantées par Valsero et Lady B, deux jeunes artistes Camerounais, notamment « HipHop and Jazz », interprétée par Valsero. C'est un mélange, une véritable histoire d'amour entre le Hip-Hop et le Jazz. Au travers du titre « Contre les Contres », Lad« y B parle de la force de l'Afrique face à tous les fléaux qui l'entourent. Les textes décrivent le quotidien des peuples d'Afrique, mettant un accent sur leurs problèmes. Les titres traduisent aussi des émotions diverses, notamment la paix, l'amour pour les rythmes traditionnels dans des mélodies à la fois douce et cadencées.

Cet album invite la promotion de l'unité malgré les diversités culturelles à travers les titres « Promenade contemporaine », « Chillin », « Kora Meh », « Hommage à Yaoundé », « La course Trance », « Take All », « Kpag » entre autres. L'album a été réalisé avec la collaboration de la maison de production JazzSick records et l'Institut Goethe de Yaoundé.

Seven Hills » est un groupe né d'une grande passion et de beaucoup de spontanéité et surtout d'une amitié qui unie Allemands, Anglais et Camerounais depuis des années. De cette union est né en 2014, à Yaoundé, leur premier album « Partage ». Il est composé de 14 titres, aux rythmes, traditionnels et modernes. On y trouve du jazz, de la soul, du hip-hop, du bikutsi. Certaines chansons sont écrites et chantées par Valsero et Lady B, deux jeunes artistes Camerounais, notamment « HipHop and Jazz », interprétée par Valsero.

C'est un mélange, une véritable histoire d'amour entre le Hip-Hop et le Jazz. Au travers du titre « Contre les Contres », Lad« y B parle de la force de l'Afrique face à tous les fléaux qui l'entourent. Les textes décrivent le quotidien des peuples d'Afrique, mettant un accent sur leurs problèmes. Les titres traduisent aussi des émotions diverses, notamment la paix, l'amour pour les rythmes traditionnels dans des mélodies à la fois douce et cadencées.

Cet album invite la promotion de l'unité malgré les diversités culturelles à travers les titres « Promenade contemporaine », « Chillin », « Kora Meh », « Hommage à Yaoundé », « La course Trance », « Take All », « Kpag » entre autres. L'album a été réalisé avec la collaboration de la maison de production JazzSick records et l'Institut Goethe de Yaoundé.