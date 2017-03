Sénégal: Développement économique du pays - El Hadji Mansour Samb déchire le PSE

La lueur de l'émergence pour le Sénégal n'est pas pour demain. Le chemin étant encore loin et la stratégie de développement du Sénégal à travers le Plan Sénégal Emergent (Pse) périlleuse. C'est l'analyse de El Hadji Mansour Samb, diplômé de l'Ensut (Esp) et de Sup De Co Dakar dans un livre intitulé Sénégal: Les limites du Plan Sénégal Emergent. Dans cet ouvrage paru aux éditions Harmattan et présenté samedi dernier, l'auteur dit vouloir porter un débat de contradiction par une analyse profonde des politiques publiques. Ce, en épluchant le Plan Sénégal Emergent (Pse) qui jusque-là n'a fait l'objet d'aucune analyse critique sérieuse en tant que référentiel économique de la politique du Sénégal horizon 2035.

Jetant un regard critique sur le cadre macroéconomique, de prime abord, El Hadji Mansour Samb relève un fort taux d'endettement faisant du Sénégal, le pays le plus endetté de l'Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa). A ce titre, il dira: «La dette publique par rapport à nos recettes est très importante. On s'endette pour investir mais pas pour rembourser la dette et les frais». Et de poursuivre : «Aujourd'hui, le piège de la dette s'est refermé sur le Sénégal. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige: les intérêts de la dette sont payés par de nombreux emprunts». «Le Sénégal emprunte pour payer la dette», s'est-il désolé. Des chiffres à l'appui, il explique : «En 2013, le Sénégal avait emprunté 373 milliards de FCFA alors qu'il devait faire face à un remboursement de 441 milliards. En 2014, l'emprunt était de 544 milliards de FCFA face à un remboursement de 523. En 2015, l'emprunt était de 570 milliards et avait remboursé à hauteur de 596 milliards».

«Amadou Bâ peut être comparé à Bernard Madoff»

Il poursuit en enfonçant le clou : «En 2017, le Sénégal va rembourser 680 milliards de FCFA, des montants plus élevés ou égaux aux montants empruntés». Ce qui lui fera dire que le «ministre Amadou Bâ peut être comparé à Bernard Madoff qui a fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir organisé le paiement des intérêts par de nouvelles souscriptions». Sous ce rapport, il dira que «le piège de la dette s'est refermé sur notre pays avec comme conséquence l'effet boule de neige. Il se poursuit lorsque la masse des intérêts sur la dette passée rapportée en Produit intérieur brute (Pib) dépasse le taux de croissance nominal de ce même Pib». «A noter que taux de croissance doit être inclusif et non technique. Même si le taux de croissance est de 6,7% l'emprunt doit être maitrisé afin d'agir sur la réduction de la pauvreté», préconise t-il.

ABSENCE DE POLITIQUE DE PROMOTION DES CHAMPIONS NATIONAUX

Dans la vision du PSE, on note une absence totale de la stratégie de promotion des Petites et moyennes entreprises (Pme/Pmi). Pour s'en convaincre relève-t-il «S'il est avéré que 90% du tissu économique du Sénégal est constitué de Pme/pmi, force est d'admettre que ledit secteur est très mal en point». Selon lui: «70% des entreprises appartiennent au secteur informel. Ce secteur doit apprendre à produire de l'information financière pertinente (comptabilité et états financiers certifiés) pour permettre aux entreprises de crédit d'avoir de la visibilité sur leur activité... L'accès au financement est très important car l'investissement muscle le tissu économique et dope la croissance. Par conséquent, il faut élargir les opportunités de financement de ces entreprises à d'autres sources comme la bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm)».

Car, pour lui «Les Pme doivent profiter du marché financier régional avec plus 6 milliards de capitalisation boursière... ». Mieux, fait-il remarquer : «il y a une forte pression fiscale de 20% au Sénégal, alors que la norme de l'espace communautaire est de 17%. Une baisse bien possible car, la Côte d'Ivoire est à 16,4%».

65% DE REGIME FISCAL

Dans les dispositions de l'Uemoa, «le régime fiscal est arrêté à 55%. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à 52% contre 65% pour le Sénégal. Et ceci, s'explique par le fait que Amadou Ba veut tout simplement amasser de l'argent pour faire face aux 27 projets phares du Pse. Ce qui veut dire que le secteur industriel qui est la colonne vertébrale de toute économie est malmené. Et ceci se matérialise par le faible poids du tissu économique national constitué de 90% de Pme. Ce, à cause du régime fiscal», a-t-il souligné.

UN MODELE INADAPTE ET NON INCLUSIF

Selon toujours El Hadji Mansour Samb «nos autorités ont adopté un modèle économique qui est loin d'être inclusif. C'est un modèle qui se base sur le secteur public. L'opérationnalisation effective du Pse a démarré en 2015, les lois de finances 2015, 2016, 2017 sont adossées au Pse et les axes 1, 2, et 3 dudit plan sont financés à plus de 90% par l'investissement public qui est majoritairement financé par les ressources internes».

LE PUDC OFFICIE LE PSE

Justifiant ces propos, il rappelle que l'actuel président de la République lors de la campagne présidentielle, avait comme base de programme le Yoonu Yokute. Une fois au pouvoir, il démarre avec, puis après c'est le Pse et ensuite subitement, on introduit le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc). Lequel Pudc fait office des chantiers réalisés ou à réaliser pour les prochaines élections législatives et la Présidentielle de 2019.

«Nos hommes politiques s'inscrivent dans une temporalité de mandat et non de croissance durable, regrette-t-il. Ce, en bâtissant des programmes économiques inclusifs et participatifs. Tout ceci n'est que du saupoudrage». Dès lors, il appelle à une «nouvelle citoyenneté, plus responsable et plus conquérante pour bâtir notre envol économique à partir de nos réalités économiques».

DIAMNIADIO, UN VERITABLE GACHIS DE FONDS

Pour El Hadji Mansour Samb, le développement se fait pas à pas. «On ne peut pas se lever un beau jour pour se retrouver au même niveau de développement que les Etats-Unis, le Japon, la Chine, la France... Ces pays ont bâtis leur développement dans le temps tout en partant de leurs réalités socioéconomiques. Tout le contraire pour nos gouvernants», a-t-il développé. Il faut une planification de nos politiques de développement, conseille-t-il.

A Diamniadio, «on note l'impertinence du Centre international de conférence d'Abdou Diouf, de même les cités en construction. Ça ne rapporte rien au sénégalais. D'abord les infrastructures à réaliser à Diamniadio relèvent de la haute technologie et la main d'œuvre locale n'est pas à la hauteur. Conséquence : on recourt aux marocains et turcs pour réaliser ces infrastructures, sans des joint-ventures», déplore-t-il.