Cameroun: Climat des affaires - Il faut communiquer

Le climat des affaires décrit le cadre dans lequel les opérateurs économiques exercent leurs activités. Ces détenteurs de capitaux sont à la recherche de pays où il est facile d'entreprendre, avec des chances d'un retour sur investissement rapide et sûr. Ainsi, lorsqu'il est aisé de faire des affaires dans un pays lambda, celui-ci va exercer une force d'attraction considérable sur la communauté des affaires. Si par contre, l'environnement des affaires y est contraignant, le lieu concerné sera plutôt répulsif.

Ce tableau structure la répartition des investissements directs étrangers dont les pays ont besoin pour doper leur croissance économique, dans un contexte de rareté des ressources. On comprend donc pourquoi le rapport Doing Business sur la facilité à faire des affaires a pris une importance stratégique dans les choix marketing des pays. Car ce rapport, qui sert de baromètre et d'aiguillon, influence d'une manière ou d'une autre la décision d'investir.

Sous ce rapport, il est heureux que le Cameroun ait compris qu'il doit se battre pour occuper la meilleure position possible dans les classements effectués par la Banque mondiale. En témoigne, l'amélioration significative en 2016 du taux de réalisation des réformes décidées dans le cadre de la 7e session du Cameroon Business Forum (CBF), instance créée pour lever les obstacles décriés. Au moment où s'ouvre à Douala la 8e édition du CBF, il est opportun de capitaliser les bons résultats enregistrés, en mettant un accent particulier sur la communication autour des réformes accomplies.

A ce sujet, la SFI, filiale du groupe de la Banque mondiale, révèle qu'une stratégie de communication conséquente est en cours d'élaboration avec l'appui de ses experts. Les points focaux du Doing Business constituent la cible à atteindre. Il s'agit des contributeurs au sondage dans le secteur privé et des responsables au niveau des administrations en charge de l'implémentation des réformes pour un échange sincère et une sensibilisation sur la portée et l'effectivité des mesures appliquées sur le terrain.

L'enjeu étant d'anticiper sur les opérations de collecte des données déclenchées généralement au cours des mois de mars et d'avril auprès de ces points focaux qui doivent donner aux enquêteurs les bonnes informations à prendre en compte dans le rapport Doing Business 2018. Ce faisant, ils offriront de meilleures perspectives pour l'amélioration de la perception du climat des affaires au Cameroun et, in fine, des chances d'attirer davantage d'investisseurs.