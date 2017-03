Cameroun: Annulation de la dette italienne - Plus de 4,5 milliards de F à investir

Comme en 2016, les réalisations seront concentrées dans le septentrion et à l'Est, dans les domaines de l'éducation de base, la santé et le développement rural.

Vendredi dernier à Yaoundé, le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT) a présidé, en présence de l'ambassadrice d'Italie au Cameroun, Samuela Isopi, la 3e session du Comité ad hoc d'orientation et de suivi des ressources de l'annulation de la dette du Cameroun vis-à-vis de l'Italie. Occasion pour Louis Paul Motaze de rappeler que « la créance annulée était de 99,3 milliards de F et qu'en annulant cette dette, l'Italie a souhaité que ces ressources soient consacrées au développement du Cameroun ».

Depuis lors, 33% du montant annulé, soit 32,7 milliards de F, servent effectivement à la réalisation des projets de développement. Un premier programme d'affectation desdits fonds, couvrant la période 2009-2011 portant sur un moment de 9 milliards F a été mis en œuvre et est achevé. L'an dernier, dans le cadre de la visite au Cameroun du président de la République d'Italie, un accord cadre a été signé et un nouveau programme lancé pour la période 2016-2018, pour 9 milliards de F également. Les grands domaines de concentration arrêtés d'accord parties sont l'éducation de base, la santé, le développement rural et l'appui au Centre international de référence Chantal Biya (CIRCB).

Sur le plan spatial, les trois régions du septentrion et l'Est sont celles concernées par les investissements. La rencontre de vendredi dernier a permis aux parties d'apprécier les réalisations de 2016 visiblement satisfaisantes, avec un taux d'exécution de 100%. Les perspectives 2017 ont ensuite été validées. L'on retient qu'après l'utilisation de 3,5 milliards de F l'an passé, il est envisagé cette année la mobilisation de 3,2 milliards de F. A laquelle « il faut ajouter les interventions supplémentaires convenues lors des visites de terrain de l'ambassadrice d'Italie, d'un montant de 1,3 milliard de F », a indiqué le MINEPAT.

Concluant que « le financement total des projets dans le cadre de l'utilisation des ressources issues de l'annulation de la dette du Cameroun vis-à-vis de l'Italie s'élèvera en 2017 à 4 509 470 000 F CFA ». En termes de réalisations, cet argent servira à la construction des centres préscolaires communautaires, blocs maternels et latrines, pavillons mère et enfant, centres de santé intégrés, salles de classes équipées, acquisition du matériel agricole et d'élevage et enfin, une subvention de 140 millions de F au CIRCB. A ce propos, Samuela Isopi a souligné que « les fonds alloués au CIRCB ne doivent pas remplacer les frais de fonctionnement, mais servir à la formation des ressources humaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ».

Ils ont dit

Samuela Isopi: « Beaucoup de réalisations sont visibles»

Ambassadeur d'Italie au Cameroun

« Ça fait exactement un an que le document cadre de la gestion des ressources de l'annulation de la dette a été signé et en 12 mois, beaucoup de réalisations sont visibles dans le septentrion et à l'Est. D'où les félicitations de l'Italie au gouvernement du Cameroun et surtout au MINEPAT, particulièrement impliqué dans la gestion de ces ressources. Maintenant, je tiens à dire qu'il est impératif d'affecter du personnel et des équipements dans la région de l'Extrême-Nord en particulier. Autrement, il ne sert à rien de continuer à construire des salles de classe sans enseignants et des centres de santé sans médecins et sans équipements. Il faudrait également prévoir des facilités comme des forages d'eau et de l'énergie solaire par exemple, pour aider ces communautés à satisfaire certains besoins de base. »

Ambroise Owotsogo Onguene: « 3 000 nouveaux enseignants en cours de recrutement »

Représentant MINEDUB

« Le manque d'enseignants dans le septentrion n'est pas un problème qui relève uniquement du ministère de l'Education de base. C'est une question nationale. Néanmoins, des efforts sont faits pour résorber le mal. Nous sommes actuellement sur un dossier de recrutement de 9 000 enseignants. Deux programmes ont déjà été réalisés pour près de 6 000 personnels. Avec le ministère en charge de la Fonction publique, le MINEDUB vient de lancer un autre recrutement de 3 000 nouveaux enseignants, qui feront relever le niveau d'effectifs dans cette partie du pays. Mais le déficit restera criard et le gouvernement est en train de négocier de nouveaux programmes, pour que nous arrivions à un taux de satisfaction d'un enseignant pour 42 élèves et ce, partout dans le pays. »

Sylvain Awono Mvogo: « Les équipements suivront progressivement »

Représentant du MINSANTE

« Le manque d'équipement dans les centres de santé intégré peut avoir deux raisons. Dans un premier temps, c'est que ces équipements sont dans un processus d'acquisition. Parce qu'un centre de santé intégré suppose six composantes : les bâtiments de soins, un incinérateur, un forage, l'énergie alternative, la clôture et les équipements. Les bâtiments construits par la coopération italienne, ne sont donc qu'un point de départ et les autres composantes suivront progressivement. Et ce, soit par la coopération elle-même, soit par le MINSANTE qui va continuer à améliorer les installations progressivement, en fonction des moyens disponibles. Donc, le manque d'équipement n'est qu'un problème ponctuel. »