Sénégal: Accident mortel à Ebinako - Une femme et sa fille tuées chez-elles par un minicar

Triste sort pour la dame Kh. D tué chez-elle par un véhicule minicar qui a dérapé pour terminer sa course dans une maison. La dame qui portait sur son dos son enfant d'un an et demi et qui s'acquittait de ses tâches ménagères a été percutée par ce véhicule qui a quitté la route pour se retrouver dans sa maison. L'accident s'est produit avant-hier, samedi 11 mars, à Ebinako. Une localité de la commune de Djignaky, dans le département de Bignona, plongée dans la consternation après ce drame qui a surpris plus d'un.

Selon des témoins, le minicar qui revenait de Diouloulou n'avait comme passager qu'une femme et un apprenti. Voulant éviter les déviations érigées sur la route pour ralentir la vitesse des véhicules à l'entrée des localités, le minicar s'est retrouvé dans la maison des victimes, tuant sur le coup une femme la trentaine et son enfant. Les victimes seront évacuées à Diouloulou avant que leurs parents ne les récupèrent pour les besoins de l'inhumation.

Apres avoir commis «ce crime», le chauffeur et son apprenti ont fui, mais ils seront rattrapés à quelques kilomètres par les gendarmes à hauteur de Badiana. Ils ont d'ailleurs été placés en garde à vue depuis samedi. Un accident mortel qui a installé l'émoi et la tristesse dans cette localité qui s'explique encore difficilement une telle «bavure» de ce chauffeur de minicar qui a quitté la route pour terminer sa course dans une maison tuant deux membres de cette famille. Ebinako pleure encore ses filles.