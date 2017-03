Sénégal: Talla Sylla milite pour un nouveau type de député

Recherché et inculpé par la justice guinéenne d'assassinat, de complicité d'assassinat, de… Plus »

L'édile de la ville de Thiès s'est engagé à "travailler avec tous les citoyens issus de toutes les couches sociales, sans distinction d'ethnie ou de race, afin de rendre le pouvoir au peuple et lui permettre de disposer d'une majorité au Parlement, afin de voter les lois et contrôler l'action du gouvernement".

Il a par ailleurs invité les citoyens à "ne pas commettre l'erreur" de voter pour un parti ou une convention dont l'objectif "est seulement de contrer un gouvernement ou un chef d'Etat", en vue de provoquer "une cohabitation difficile" et "bloquer la marche de pays, pour son développement et son émergence".

Thiès — Le président du mouvement "Fal Askan Wi" et maire de Thiès (ouest), Talla Sylla, a préconisé l'émergence d'un nouveau type de député plus enclin à se conformer à son statut de "voix du peuple" pour mieux défendre les intérêts des populations.

