Sénégal: Tète de liste de l'opposition aux législatives 2017 - Babacar Gaye investit Khalifa Sall

Avant d'ajouter que « Karim Wade a ses cartes de membre du parti. Je ne suis pas sûr que Pape Samba Mboup détienne la bonne information pour savoir qui détient ou non la carte du Pds. C'est un bon élément et nous allons le soutenir». Quid de la crise supposée du Pds ? Là, Babacar Gaye s'est refusé d'être alarmiste. Pour le porte-parole du parti libéral, « Le Pds va bien... Il vit seulement des moments importants. Nous avons perdu le pouvoir, beaucoup de personnes promues par Wade nous ont quittés. D'autres ont décidé de tracer leur chemin. Par contre, il y a d'autres qui, en faisant une rupture de ban, sont en train de saper l'idéologie du parti». Et pour la question de leadership au sein du parti, Babacar Gaye dira tout simplement : « Oumar Sarr a et bénéficie de la confiance d'Abdoulaye Wade... Je le reconnais comme étant le Sg adjoint et administrateur du Pds ».

Et Babacar Gaye de s'offusquer que l'actuel directeur des domaines ( Mamour Diallo pour ne pas le nommer) n'ait pas été inquiété alors qu'il a, a-t-il dit, « été épinglé par l'Inspection générale d'Etat et fait perdre à l'Etat 38 milliards ». Dans cette affaire Khalifa Sall, le porte-parole du Pds a fini par indexer « la rupture d'égalité des citoyens devant la justice» avec la non-arrestation du percepteur de la ville de Dakar.

S'exprimant hier, dimanche 12 mars, à l'émission Grand jury de la Rfm (radio privée), l'ancien président du Conseil régional de Kaffrine et membre du comité directeur de l'ancien parti au pouvoir de 2000 à 2012 a invité les opposants au régime de Macky Sall à faire de Khalifa Sall le chef de file de leur liste de candidature aux joutes du 30 juillet. Pour lui, le maire de Dakar s'imposera à coup sûr, même en prison, devant la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à laquelle « il a refusé d'appartenir et qui lui vaut, aujourd'hui, d'être jeté à Rebeuss », selon ses propres termes.

Babacar Gaye, le porte-parole du Pds, demande à l'opposition d'investir aux législatives de juillet prochain Khalifa Sall comme tête de liste à Dakar. Invité hier, dimanche 12 mars, de l'émission Grand jury de la Rfm (radio privée), le responsable libéral somme en effet les opposants de Macky Sall à se ranger derrière l'édile socialiste de la capitale sénégalaise, même en prison, pour montrer au chef de l'Etat et chef de file de l'Apr que «Dakar appartient à son maire». Qui plus est, Babacar Gaye a annoncé que « Karim Wade sera à Dakar dans le dernier trimestre avant les Législatives ».

