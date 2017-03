Sénégal: Affaire de la caisse d'avance de la mairie de dakar - Mameboye Diao refute tout caractère politique

L'affaire liée à la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui a valu à Khalifa Sall un mandat de dépôt n'a rien de politique, selon le directeur des Services fiscaux aux Impôts et Domaines et non moins responsable de l'Apr. Mameboye Diao qui était l'invité de l'émission Diano bi sur Sud Fm Sen Radio hier, dimanche 12 mars, a fait savoir qu'il s'agit seulement d'inciter à la transparence et à la bonne gouvernance.

« Il n'y a pas de calcul politique dans cette affaire... Khalifa Sall est arrêté pour détournement de fonds publics car Macky Sall, depuis son accession au pouvoir, veut instaurer la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des fonds publics», a fait savoir Mameboye Diao. Et donc pour lui, c'est une manière de permettre aux gens de bien gérer les fonds publics.

Réfutant en bloc le caractère politique donné à l'affaire de la caisse d'avance, le responsable de l'Apr à Kolda ajoutera que le président de la République n'a jamais ordonné l'arrestation de qui que ce soit. Pour preuve, a-t-il dit, « l'Inspection générale d'Etat (Ige) n'est avec aucun parti, elle a contrôlé la mairie de Dakar ainsi que d'autres mairies d'ailleurs et Macky Sall a observé le rapport et l'a donné par la suite au Premier ministre et au procureur de la République qui a ouvert une information judiciaire ».

A ceux qui criaient à une « instrumentalisation de la justice », le responsable apériste a rétorqué que « Macky Sall ne peut qu'approuver le travail de l'Ige et non lui donner des ordres mais également le procureur ne peut obliger aucun juge à faire quelque chose». Interrogé sur l'arrestation du maire de Dakar à quelques mois des législatives si l'on sait que d'autres corps de contrôle avaient bien avant épinglé des responsables de l'Apr, Mameboye Diao a répondu que c'est relatif à l'agenda de la justice.

Et d'ajouter que si l'affaire était politique, « comment on pourrait arrêter Khalifa Sall au moment où Macky Sall était en tournée économique dans le Fouta car cela l'a éclipsé». Pour finir, Mameboye Diao a qualifié « d'infondés» les arguments avancés par ceux qui prétendent que l'affaire liée à la caisse d'avance de la mairie de Dakar serait une manière d'éliminer un potentiel adversaire politique. Et pour rassurer les populations, il a tenu à faire savoir qu'il n'y a aucun rapport sur la table de Macky Sall et que tous les rapports sont remis au procureur de la République qui va, selon son agenda, convoquer les uns et les autres.