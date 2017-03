Sénégal: Lutte/Drapeau Aida Mbodji - Modou Anta s'offre la peau de Zarco

Modou Anta de Thiès Mbollo a épinglé sur son tableau de chasse, Zarco de l'écurie de Grand-Yoff Mbollo. Dans le choc qui les a opposé hier, dimanche 12 mars au stade Demba Diop, l'espoir thiessois a usé de sa patience et surtout de sa ruse pour piéger et envoyer à terre un adversaire qui n'était pas pourtant le moins entreprenant dans le combat. De quoi lui ouvrir de bonnes perspectives dans cette arène de plus en plus ouverte chez les espoirs.

Modou Anta de Thiés a donné le sourire à ses supporters en venant hier, dimanche 12 mars au stade Demba Diop, au bout Zarco de l'écurie Grand-Yoff Mballo et s'est emparé du coup du drapeau qui a été dédié à la député Aïda Mbodji. Le lutteur thiessois a mis en avant sa patience et surtout sa ruse pour s'ouvrir le chemin de la victoire qui a tardé à se dessiner tant le combat a été à la fois âpre, équilibré et indécis d'un bout à l'autre.

Malgré l'interminable préparation mystique, le combat a tardé à s'emballer après le coup d'envoi de l'arbitre aux environs de 20h. Les deux lutteurs qui sont précédés de lutteurs offensifs et explosifs ont en effet laissé perdurer le round d'observateur au point de recevoir de l'arbitre un avertissement verbal pour non combativité. Zarco ne tarde pas de rompre cette position attentiste puisqu'il sera à l'initiative de la première attaque franche avec une tentative de balayage vite enrayée par son adversaire.

Dans le corps à corps qui s'ensuivit, le lutteur de Grand Yoff va même donner l'impression de maîtriser son sujet lorsqu'il essaie, par ses enfourchements, à soulever son adversaire. Mais, il bute sur un Modou Anta intraitable même s'il devrait écoper d'un avertissement vraisemblablement pour passivité. L'arbitre ne sera pas moins clément et n'hésite pas à envoyer un autre avertissement aux deux lutteurs. A la reprise, le combat s'intensifie et se conclut par une fulgurante attaque. Cet accrochage sera décisif pour l'issue du combat. Dans la manœuvre, Zarco tente avec garde assez haute l'épreuve de force mais bute sur un teigneux adversaire qui s'agrippe sur le pagne de son adversaire.

Dans cette étreinte, Zarco ne tarde pas à sortir une action de balayage. Mais, le Thiessois va déjouer le piège en retirant sa jambe et déséquilibrer son adversaire au sol. Avec cette nouvelle victoire, Modou Anta engrange son 16ème succès sur les 21 combats déjà disputés. Il se repositionne et élargit son horizon. Quant à Zarco qui ne totalise que 6 victoires, il enregistre son 6ème revers. Dans le combat spécial, Ibou Senghor 2 de l'écurie Gana Seras a pris le meilleur sur Ndauf de Pencum Ndakarou.