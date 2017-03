Sénégal: Sédhiou/Promotion des disciplines scientifiques - Bounkiling célèbre ses meilleures filles

Période ne saurait être mieux que cette semaine dédiée à la femme de par le monde pour honorer les filles suite aux performances scolaires réalisées en classe. L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bounkiling a procédé avant-hier, samedi 11 mars, à la remise des prix aux files qui se sont illustrées le mieux aux différentes évaluations. Le parrain, Jean Pierre Senghor, ministre conseiller auprès du président de la République, a réaffirmé son soutien à la promotion de l'éducation des filles.

En cette semaine qui donne tous les attributs d'honneur à la femme, partout dans le monde, l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bounkiling a choisi ce samedi pour en faire une journée de l'excellence qui prime les filles qui ont brillé de par leurs performances scolaires. Si l'on en croit l'inspecteur de l'éducation et de la formation, c'est en réponse à la baisse des niveaux au sein de la gente féminine dans le département de Bounkiling. «Au niveau du taux brut de scolarisation (TBS) au niveau du préscolaire, les filles sont à 8,74% alors que la région est à 26,90%. Au niveau de l'élémentaire, les filles sont à 86,23% contre 94% au niveau national. Mais, là où c'est alarmant, c'est au niveau du taux d'achèvement dans les collèges. A peu près 10% de ces filles qui sont entrées à l'élémentaire qui terminent le cycle moyen», a notamment indiqué l'IEF Cheickhou Sidibé.

Les causes sont diverses et variées selon toujours Cheickhou Sidibé, l'IEF de Bounkiling. «Il a été constaté, de façon désastreuse, des mariages précoces et des grossesses précoces. Et, nous nous sommes dit qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et impliquer les acteurs concernés dans la lutte contre de telles pratiques. Nous avons procédé à une sélection rigoureuse qui a produit ces résultats de l'excellence.Et, le choix de la semaine de la femme est très significatif dans la distinction des meilleures filles. Nous sommes sûrs que cela va créer de l'émulation en leur sein».

Le parrain de la manifestation, Jean Pierre Senghor, ministre conseiller auprès du président de la République, a rappelé tout son engagement à promouvoir la scolarisation des filles. «Je suis un fervent défenseur de l'éducation des filles. Je me bats depuis quelques années, au Sénégal en général et dans la région de Sédhiou en particulier, pour promouvoir l'éducation des filles, surtout dans les disciplines scientifiques. Nous sommes dans un monde de compétition. Et, si nos filles n'ont pas de diplômes, elles ne seront pas au rendez-vous de cette compétitivité dans le concert des intellectuels en général», a t-il dit.

LE PREFET DENONCE «DES NOTES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES»

Aux obstacles que sont les grossesses et mariages d'enfants, entre autres pesanteurs socio-culturelles, Jean Pierre Senghor fera remarquer ce que «les grossesses et mariages précoces sont des fléaux dans cette région de Sédhiou. Un fléau contre lequel il faut carrément se battre. On ne peut pas rester bras croisés devant de tels fléaux et je me battrai pour que cela puisse s'arrêter. Et, comme le dit aussi le préfet, les filles aussi doivent éviter d'aller vers les garçons».

Pour sa part, le préfet du département de Bounkiling, Abdoul Wakhab Talla, a adressé des mises en gardes contre les cas de violence sur les filles en évoquant clairement, pour le dénoncer, «les notes sexuellement transmissibles». Une caricature qui fait référence, dit-il, aux professeurs qui conditionnent les notes de classe à la disponibilité de la fille-élève à satisfaire sa libido. Grave pour un éducateur, mais fait réel dans le système éducatif, attestent l'assistance.

Au total donc vingt filles ont reçu leurs lots composés d'outils informatiques et didactiques assez significatifs pour susciter de l'émulation à booster les indicateurs chez les filles.