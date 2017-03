Sénégal: Accident de la circulation - Ces week-ends de la mort

Les week-ends se suivent et semblent tous se ressembler, avec leurs lots de victimes dans des accidents de la circulation au Sénégal. Une série d'accidents de la route ont été dénombrés à chacun de ces quatre derniers week-ends, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés.

Une collision entre un bus revenant de Dakar et un car «Ndiaga Ndiaye» à fait trois (3) morts et dix sept (17) blessés avant-hier samedi. Les victimes de l'accident survenu à Aloup Kagne, sur la route de Thiès, en allant vers Dakar, ont été acheminées vers l'hôpital régional de Thiès. Des témoignages sont divergents. Selon le chauffeur d'une autre voiture qui suivait le bus, témoin oculaire de l'accident, c'est le conducteur du bus qui a provoqué l'incident.

Etant en dépassement, il a foncé à vive allure sur le car Ndiaga Ndiaye. Et, c'est en voulant éviter le bus qui l'a effleuré d'un violent coup sur le côté que le car Ndiaga Ndiaye a fini sa course sur le côté de la route, coinçant certains des passagers dont 3 ont perdu la vie sur le champ et 16 autres blessés. Un autre témoin indique que le conducteur du car Ndiaga Ndiaye dormait... Les 3 corps sans vie et les blessés ont été évacués à l'hôpital par les sapeurs pompiers.

Le Directeur des transports routiers de Thiès, Cheikh Oumar Guèye, interrogé par Metrodakar, préconise la remise en place des dos d'ânes sur cet axe (Aloup Kane) jugée trop accidentogène.

Des jours auparavant, le 2 mars 2017, un taxi «fou» a fait deux (2) morts sur l'axe Tivaouane-Tihès. Le drame est survenu après une course poursuite ente le taximan (maraudeur) et les policiers.

Aussi, il y a quelques semaines, trois (03) morts et trois (03) blessés ont été dénombré à l'entrée de Thiès, à hauteur des montagnes de Allou Kagne. Un véhicule 4x4 qui roulait à vive allure, a percuté l'arrière d'un camion stationné aux abords de la route très étroite par endroits. Les victimes et les blessés ont été acheminés respectivement aux urgences et à la morgue de l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.

Quid du convoi de la gendarmerie en mission pour Kédougou, qui, à Gossas, a fait un choc avec un camion en provenance de Kaolack ? L'accident qui s'est produit dans la matinée (un vendredi) a enregistré 4 pertes en vie humaine dont 3 sous-officiers.

Plus loin de là, à Dakar, la même semaine, un pick-up du cortège des supporters de l'écurie SOCOSIM de Rufisque s'est renversé sur l'autoroute, à hauteur des HLM. L'accident a fait 1 décès sur le coup. Et dans la soirée, vers 21 heures, à la sortie de Thiès, un véhicule particulier de marque R19 a été heurté par un camion. Le lourd bilan est de 6 morts dont un enfant. Sur place, les sapeurs-pompiers, avaient éprouvé beaucoup de peines à extraire les corps sans vie de la R19, devenue méconnaissable.

Du vendredi 3 au dimanche 5 mars dernier, les routes du Sénégal ont fait une cinquantaine de morts entre Dinguiraye et Saint-Louis. Suffisant pour que le Chef de l'Etat, en Tournée économique dans la région nord, en appelle à mettre fin à la saignée. (Voir par ailleurs).

SEDHIOU - ACCIDENT D'UN CAR DE TRANSPORT A DIARENG : Les 31 occupants blessés dont 10 cas graves

Un accident de la circulation est survenu aux environs de 13 heures avant-hier, samedi 11 mars, au village de Diareng non loin du grand foyer religieux de Karantaba où se rendaient les passagers pour des obsèques. Le conducteur a perdu le contrôle du car puis a violemment heurté un mur de clôture avant de se renverser. Le bilan fait état de 31 blessés, donc tous les passagers, dont 10 dans un état graves.

Un accident a lieu avant-hier, samedi 11 mars, à l'entrée du village de Diareng, dans le département de Goudomp. Les 31 passagers à bord d'un car sont tous blessés dont 10 dans un état grave, constitués à majorité de femmes, selon les passagers sous le choc. «C'est une défaillance mécanique qui est à l'origine du drame. Le car de transport a heurté le mur de clôture d'une maison avant de se renverser sur le bas-côté. Le conducteur a déclaré que c'est la direction du volant qui est restée coincée. Personne, parmi nous, ne pouvait attester cela, mais on a frôlé le pire car, n'eût été le mur de clôture, le véhicule allait directement trouver les membres de la famille».

Mamadou Konta, un des blessés, explique qu'ils se rendaient à des obsèques à Karantaba. Les victimes sont évacuées sur Sédhiou, via les pirogues de Sandiniéry où les attendaient les éléments de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou. Les blessés soufraient, pour l'essentiel, de traumatismes crâniens, de fractures et autres contusions.