Selon un rapport de l'OMS intitulé Atlas on Children's Health and the Environment, chaque année, les risques environnementaux, notamment la pollution de l'air intérieur et extérieur, le tabagisme passif, l'insalubrité de l'eau, le manque de moyens d'assainissement et d'hygiène insuffisante causent le décès de 1,7 million d'enfants de moins de 5 ans.

Pour la directrice générale de l'OMS, le Dr Margaret Chan, un environnement pollué est mortel, en particulier pour les jeunes enfants. Ils sont particulièrement vulnérables à la pollution de l'air et de l'eau car leurs organes et leur système immunitaire sont en cours de développement et leurs voies respiratoires sont de petite taille.

À en croire la directrice de l'OMS, les expositions dangereuses peuvent débuter pendant la grossesse et accroître le risque de naissance prématurée. En outre, lorsque les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire sont exposés à la pollution de l'air intérieur et extérieur ainsi qu' au tabagisme passif, il existe un risque plus important de contracter une pneumonie pendant l'enfance et une affection respiratoire chronique telle que l'asthme tout au long de la vie. L'exposition à la pollution atmosphérique peut aussi faire augmenter le risque de cardiopathie, d'accident vasculaire cérébral et de cancer tout au long de l'existence.

Quant au directeur du département Santé publique, déterminants sociaux et environnementaux de la santé de l'OMS, le Dr María Neira, il plaide pour un investissement en vue de réduire les décès des enfants dus aux causes environnementales. «La pollution de l'environnement pèse lourdement sur la santé de nos enfants. Si nous investissons en vue de supprimer les risques environnementaux pour la santé, par exemple afin d'améliorer la qualité de l'eau ou d'utiliser des combustibles plus propres, les bienfaits pour la santé seront considérables ».

Pour prévenir les maladies environnementales, l'OMS recommande d'assurer la sécurité dans tous les endroits où se trouvent des enfants. «Combattre la pollution de l'air à l'intérieur et à l'extérieur des logements, améliorer l'accès à l'eau potable et aux moyens d'assainissement et l'hygiène y compris dans les établissements de santé où les femmes accouchent, protéger les femmes enceintes du tabagisme passif et améliorer la salubrité de l'environnement permettent de prévenir des décès et des maladies chez l'enfant », indique l'OMS.