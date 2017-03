Congo-Brazzaville: Karaté - La Fékaco annonce l'organisation du championnat national en juillet 2017

Le programme annuel de la Fékaco prévoit également la participation des Léopards Karaté de la RDC au championnat d'Afrique des nations de la discipline (dans la catégorie junior et senior, en version masculine et féminine), prévu du 15 au 21 mai 2017 à Yaoundé au Cameroun. Quant au championnat national de karaté, le programme note que la compétition se déroulera en juillet à Goma au Nord-Kivu dans la catégorie junior et senior, et en version masculine et féminine.

L'on apprend, par ailleurs, que cette ouverture sera accompagnée de l'organisation de l'Open de Goma avec les seniors messieurs et dames. Ensuite, la Fékaco organisera un stage de recyclage à l'intention des entraîneurs nationaux de karaté à Kinshasa ; une session de formation qui sera animée par deux experts japonais, ils sont tous deux des ceintures noires 5e dan. Ils sont attendus dans la capitale RD-congolaise au courant du mois d'avril et la formation aura lieu au Dojo national à l'ISP/Gombe, a précisé l'entraîneur national Honoré Massamba Diambote.

