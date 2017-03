Afrique: Famine - L'ONU appelle à agir pour éviter la catastrophe dans quatre pays

Le secrétaire adjoint aux affaires humanitaires des Nations unies, Stephen O'Brien, a indiqué que 4,4 milliards de dollars étaient nécessaires d'ici juillet pour éviter la catastrophe au Soudan du Sud, en Somalie, au Nigéria et au Yémen, quatre pays touchés par la famine.

« Nous sommes à un moment critique de l'histoire », a-t-il averti, vendredi au Conseil de sécurité. « Déjà au début de l'année, nous étions confrontés à la plus grande crise humanitaire depuis la création de l'ONU (... ). Aujourd'hui, plus de 20 millions de personnes à travers quatre pays sont confrontées à la famine : sans efforts collectifs et une coordination à l'échelle mondiale, les gens mourront de faim et bien plus souffriront et mourront de ce fléau », a souligné Sthephen O'Brien.

L'Unicef estime à 1,4 millions le nombre d'enfants qui pourraient mourir de faim cette année. L'ONU estime qu'au Soudan du sud, 100 000 personnes sont exposées à la famine, tandis qu'un autre million est en insécurité alimentaire.

Il s'agit de la plus grave des urgences alimentaires actuelles, et la plus répandue à l'échelle nationale d'autant que 4,9 millions de personnes - soit 40% de la population du Soudan du Sud - ont « besoin d'une aide urgente en matière d'alimentation, agricole et de nutritive ». Cette situation s'explique entre autres par des combats incessants qui endeuillent ce pays depuis le début de la guerre en 2013.

En ce qui concerne le Nigéria, notamment dans sa partie nord, les Nations unies font état de « la plus grande crise du continent » qui sévit dans la région. Une famine révélée après le recul du groupe Boko Haram. A ce jour, ce groupe djihadiste a tué plus de 15 000 personnes et contraint plus de deux millions à se déplacer. Leur retrait de cette zone a obligé des milliers de personnes à vivre dans des conditions de famine et en état d'urgence.

En Somalie, les agences humanitaires et les autorités du pays qui ont décrété fin février l'état de « catastrophe nationale » signalent qu'environ trois millions de personnes sont menacées par la famine. La dernière fois qu'une famine a été déclarée dans ce pays, c'était il y a six ans. Près de 260 000 personnes en sont mortes.

La Somalie est, au même titre que le Yémen, le Soudan du Sud et le Nigéria, au bord de la famine. Avant la visite du secrétaire général de l'ONU à Mogadiscio la semaine dernière, l'organisation avait averti que si l'on n'y prend garde, plus de 20 millions de personnes risqueront de mourir de faim dans ces quatre pays.