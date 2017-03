Congo-Brazzaville: Ligue des champions Total - Les Léopards de Dolisie dos au mur

Mal embarqués dans cette seizièmes de finale de la Ligue africaine des champions, les Léopards de Dolisie placés dos au mur après leur défaite à domicile 0-1 face à Saint-George, doivent à tout prix s'imposer à Addis Abeba par plus d'un but pour espérer arracher une qualification. Au cas contraire, les Fauves du Niari seront reversés à la Coupe africaine de la Confédération. Ce qui ne correspondrait pas aux objectifs assignés cette saison.

Le destin des Léopards de Dolisie dans cette ligue des champions se jouera le dimanche prochain. Les Fauves du Niari se déplaceront dans la capitale éthiopienne avec un retard d'un but à remonter. Ce qui ne leur était plus arrivé en seizièmes de finale depuis avril 2012, lors que les Fauves du Niari avaient perdu 1-2 devant le Club sportif Sfaxien pour leur année de gloire. La défaite de ce 12 mars au stade Denis Sassou N'Guesso, les oblige à fournir le même effort à l'extérieur comme contre le club tunisien il y a de cela cinq ans. Les Fauves du Niari doivent se rendre à Addis Abeba plus conquérants, comme le dit souvent le président de ce club, Remy Ayayos Ikounga.

Car la copie rendue à la manche aller face à Saint-George n'a pas du tout été très propre. Les Léopards sont passés à côté de leur match sur toute la ligne, se montrant mêmes incapables de développer leur propre jeu. Tout au long de la rencontre, ils ont abusé de longs ballons qui ont d'ailleurs influencé l'efficacité des attaquants. Car les Ethiopiens se sont servis de leur taille (notamment le gardien) pour annihiler les actions dans la surface de réparation. Les deux arrières à vocation offensive sur lesquels, les Léopards comptaient pour apporter la solution à l'attaque n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. Aucune prise d'initiatives encore moins des frappes cadrées, telle est la faible moisson des Léopards à domicile.

En panne d'inspiration dans le secteur offensif, les Fauves du Niari n'ont pas été rigoureux derrière. Ils ont concédé le but assassin sur une erreur de concentration de leur défense. Une transversale de Saladin Saïd depuis la ligne touche presque dans la moitié du camp des Léopards, conclue par une-deux qui a mis en lumière Prince Severin Wango. Il passe facilement la muraille défensive des Fauves du Niari. Lutunu Dulé qui était venu à sa rencontre contre dans un premier temps le ballon, malheureusement pour le gardien des Léopards, le cuir revient dans les pieds d'Adane qui réussit à redresser le ballon à la 26e minute devant les buts vides.

Restés muets jusqu'à la fin de la rencontre, les Léopards n'ont pas conclu les quelques rares actions franches qui se présentaient à eux. Boris Moubhio place un ballon sur l'équerre à la 55e minute pendant que dans les minutes qui suivaient, Lutunu Dulé se montrait décisif sur la frappe de Saladin Saïd à la 64e minute. Dans le dernier quart d'heure les Léopards ont poussé, obtenant deux énormes occasions. Sur la première, le lob de Guy Mbenza alerté par Césair Gandzé, passe légèrement au dessus de la cage de Robert Ondongkara. Dans le temps additionnel, le centre de Mbenza décalé par Kalengo met Cesair Gandzé dans la position qu'il affectionne. Ce dernier échoue face au gardien de Saint-George. Car il n'avait pas appuyé sa frappe.

L'AC Léopards a ainsi réalisé le très mauvais résultat qu'il pouvait espérer (Sa quatrième défaite à domicile en compétition africaine après CS Sfaxien, Al Ahly à deux reprises et Real de Bamako). Saint George d'Ethiopie est donc très bien parti pour intégrer la phase de poules. Ce n'est que la première manche. Il reste à confirmer lors de la seconde pendant laquelle, il n'est pas à l'abri d'un éventuel retournement de situation. Il suffit donc d'une prise de conscience des acteurs sur le terrain pour que les Fauves du Niari renversent la situation en sa faveur. Parce que, la qualification qui est encore possible, ne peut être obtenue qu'au bout de l'effort. Il faut le reconnaître, la tâche sera très difficile pour l'AC Léopards mais pas impossible.

« Nous avons perdu parce qu'il y a eu le manque de concentration de la défense. Il faut se dire aussi qu'il n'y a eu de chance de notre côté. Nous allons essayer de recadrer les choses. Nous allons travailler. Et Rien n'est perdu. Comme nous avons pris un but chez nous, nous pouvons refaire le même coup chez notre adversaire. Nous allons nous préparer en conséquence en essayant de regarder les points forts et les points faibles de cette équipe adversaire pour essayer de rattraper ce retard », a déclaré Roger Elie Ossiété, le coach des Léopards. Et à Mirtnooy, le coach de Saint-George d'affirmer : « Nous avons fait la moitié du travail. Il reste à le finir à Addis Abeba. Tous les clubs ont leur histoire. Les Léopards ont une grande histoire avec la Coupe de la Confédération. Et nous voulons aussi écrire la nôtre en intégrant la phase de poules ».