Congo-Brazzaville: C1 et C2 africaines - Sanga Balende bat El Hilal Elobied, V.Club accroche Ports Authority, Mazembe bute sur Caps Utd

Le week-end a été assez mitigé pour les clubs congolais engagés en compétitions africaines interclubs.

En seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération, Sa Majesté Sanga Balende a battu le 11 mars au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi la formation soudanaise d'El Hilal Elobied par un but à zéro. L'unique but de la partie a été inscrit à la 33e minute par Kungemena. Sanga Balende prend donc une avance assez prudentielle avant le match retour à Khartoum.

Le 12 mars dans son stade de Kamal City de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le TP Mazembe entraîné par le Français Thierry Froger a été tenu en échec par la formation de Caps United du Zimbabwe par un but partout, en seizièmes de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique. Le but de Caps a été inscrit à la première minute de la partie, avant l'égalisation des Corbeaux toujours en première période par le maestro zambien Rainford Kalaba sur une passe de Ben Malango. Mais il n'y a plus eu d'autres buts malgré plusieurs occasions de but que se sont créées les attaquants de Mazembe. Le match retour dans une semaine à Harare sera un va-tout pour Mazembe.

Toujours en seizièmes de finale aller de la C1 africaine, l'AS V.Club a arraché un match à égalité précieux d'un but partout, le diamnche au stade de l'Indépendance de Bakau à Banjul, face à la formation de Ports Authority de la Gambie. Alagie Sarr a ouvert la marque pour Ports Authority à la 46e minute, avant l'égalisation du défenseur équato-guinéen de V.Club, Francisco Ondo surnommé Obama, à la 73e minute. Le onze de départ de V.Club a été composé du gardien de but burkinabé Daouda Diakité, et dans le champ Junior Baumeto, Glody Ngonda Muzinga, l'Equato-guinéen Francisco Ondo, Bangala Litombo, Nelson Munganga (capitaine), Eddy Ngoy Emomo, le Malien Idrissa Traoré, le Rwandais Ernest Sugira, le Swazi Félix Gerson et le Camerounais Yazid Atouba. Les Dauphins Noirs emmenés par le coach Florent Ibenge auront besoin au minimum d'un match nul de zéro but partout pour accéder à la phase des poules de la Ligue des champions qui se jouera désormais au niveau de huitièmes de finale.