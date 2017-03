Gabon: L'Agence des Nations Unies pour les Migrations lance une campagne pour informer les migrants africains

Libreville — Dix-neuf mille cinq cent soixante-sept migrants sont arrivés en Italie par la mer en 2017. Après le dernier naufrage de ce week-end, 521 sont morts en mer, soit 50 de plus par rapport à la même période en 2016. La majorité de ces migrants sont originaires du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Nigéria et de la Gambie - comme en 2016.

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) tiendra une conférence de presse en ligne le mercredi 15 mars à 10h00 GMT

Selon un communiqué de presse parvenu lundi à la rédaction d'Infosplusgabon, certains des migrants qui arrivent en Europe et qui partagent leur épreuve avec l'Organisation Internationale pour les Migrations révèlent que leur voyage était beaucoup plus dangereux que prévu. Beaucoup ignorent les dangers et les risques de migrer avec l'aide de passeurs, non seulement en mer ou dans le désert, mais aussi dans des pays de transit tels que la Libye.

Evoquer les risques qui ont menacé leur vie le long de leur voyage est souvent très pénible et dans de nombreux cas, la plupart des migrants souhaitent oublier et aller de l'avant avec leur vie et ont donc tendance à ne pas partager leur expérience avec les pairs qui sont encore à la maison.

La campagne Aware Migrants (www.AwareMigrants.org) vise à informer les migrants de 15 pays - principalement en Afrique de l'Ouest, en Tunisie et en Egypte - sur les dangers de la migration irrégulière à travers le désert du Sahara, la Libye et la mer Méditerranée.

La campagne est lancée dans les pays cibles de transit et d'origine en Afrique à travers les médias sociaux, la télévision et des spots radio.

Flavio Di Giacomo et Shiraz Jerbi, du Bureau de coordination de l'OIM pour la Méditerranée - l'Agence des Nations Unies pour les migrations tiendront une conférence de presse en ligne le mercredi 15 mars à 10h00 GMT.