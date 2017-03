Sénégal: Vol d'éléctricité - La Senelec perd 25 milliards de francs par an

Recherché et inculpé par la justice guinéenne d'assassinat, de complicité d'assassinat, de… Plus »

Selon lui, ce vol a été presque criminalisé et Senelec a tout l'appareil judiciaire à sa disposition afin de pouvoir traquer ces délinquants et de les traduire en justice pour réparer le tord qu'ils font subir à l'ensemble de la collectivité nationale.

« 25 milliards de perte dues aux vols de l'électricité chaque année. C'est un fardeau que Senelec traine encore. Cela a été quantifié plusieurs fois. Des opérations de communication ont été faites pour sensibiliser les populations et les éventuels complices qui sont certainement des techniciens de l'électricité. Donc, cette opération de sensibilisation sera poursuivie et nous comptons surtout sur la répression», a-t-avancé.

Les vols d'électricité prennent de plus en plus de l'ampleur au Sénégal et causent beaucoup de pertes à la Senelec. En effet la société de l'électricité du Sénégal perd chaque année plus de 25 milliards de francs Cfa à cause de ces vols.

La société de l'électricité sénégalaise (Senelec) perd chaque année plus de 25 milliards de francs Cfa à cause des vols d'électricité. La révélation est de Mouhamadou Makhtar Cissé, directeur général de la Senelec. Il prenait part avant-hier, samedi 10 mars à la Grande conférence du journal Quotidien sur l'électricité.

