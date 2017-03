Algérie: Ligue 1 Mobilis/USM El Harrach - L'attaque en panne sèche, une fin de saison de tous les risques

L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont signé, lundi à Bruxelles, une convention de… Plus »

Toutes ces turbulences font plonger l'USMH davantage dans la crise et augurent d'une fin d'exercice délicate, au moment où les fans du club rêvent, à l'orée de chaque exercice, de renouer avec la consécration. Le dernier trophée du club remontant à 1998 lorsque l'équipe s'était adjugée son seul titre de champion d'Algérie dans l'histoire (l'USMH compte également deux coupes d'Algérie en 1974 et 1987).

Cela coïncide avec une conjoncture difficile que traverse le club, et marquée la semaine passée par le boycott des entraînements par l'entraîneur Boualem Charef, pour dénoncer le retard accusé par la direction dans le paiement des salaires des joueurs et du staff technique.

