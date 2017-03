Algérie: JAJ-2018 (préparation) - Plus de 500 jeunes en regroupement du 18 au 31 mars à Alger

Alger — Cinq-cent-soixante-huit (568) jeunes sportifs algériens, spécialisés dans 21 disciplines, seront répartis sur neuf sites de préparation du 18 au 31 mars 2017, en vue des prochains Jeux Africains de la jeunesse JAJ-2018 qui se dérouleront en Algérie, a appris l'APS lundi auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

"Ces 568 jeunes talents sportifs seront encadrés par 82 entraîneurs et assistés par 39 encadreurs médicaux. Ils mettront à profit les prochaines vacances scolaires pour préparer les Jeux Africains de la jeunesse de 2018" a détaillé la même source.

Les neuf sites de préparation devant accueillir ces jeunes talents sportifs sont : l'Ecole olympique de Sétif, l'Ecole régionale olympique de Biskra, le complexe sportif de Barika, les centres de Souidania, Ghermoul, et Tikejda, ainsi que les Ecoles des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri et Boukerdane.

Les équipes de volley-ball, de boxe et de karaté-do seront en regroupement à Sétif. Celles de voile et de taekwondo à Bordj El Bahri et celles d'aviron, de canoë kayak et de tir sportif à Boukerdane.

Les équipes de handball, d'athlétisme, de badminton et de natation effectueront leur stage à Biskra, au moment où le complexe de Barika accueillera les athlètes spécialisés en haltérophilie.

Les équipes de lutte, de gymnastique, de tennis de basket-ball et de tennis de table, elles, seront en regroupement à Souidania, au moment où leurs homologues d'escrime et de beach-volley seront à Ghermoul, et celles du judo et de cyclisme à Tikejda.

Ce camp d'entraînement sera le 4e du genre, toujours en quête de bien préparer les prochains Jeux Africains de la jeunesse.