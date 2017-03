Algérie: Oran - Coup d'envoi de la coupe nationale militaire de judo

La première journée de ce rendez-vous sportif a été marquée par le déroulement des éliminatoires par équipes, a indiqué l'entraîneur national militaire, Abdelmalek Grioua. Chaque équipe est composée de cinq athlètes dans les catégories de moins de 66 kg, moins de 73 kg, moins de 81 kg, moins de 90 kg et plus de 90 kg.

Dix-neuf (19) équipes masculines et deux autres féminines représentant les commandements des Régions militaires, les grandes unités et les structures de formation prennent part à cette compétition de deux jours qui se tient au niveau du complexe sportif militaire de la 2ème RM.

Oran — Le coup d'envoi de la coupe nationale militaire de judo (hommes et dames) de la saison sportive 2016-2017, a été donné lundi à Oran, par le chef d'état-major de la 2e Région militaire (RM), le général Saïd Boucenna, en présence d'officiers supérieurs des différents commandements des Régions militaires et des structures de formation.

