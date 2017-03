Cote d'Ivoire: La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire lance sa nouvelle application smartphone pour améliorer et diffuser massivement ses services aux populations les plus vulnérables

communiqué de presse

Abidjan, Côte d'Ivoire — L'application a été créée avec Connectik après les récents lancements réussis de celles des Croix-Rouge du Kenya et d'Afrique du Sud

La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire (CRCI) est heureuse d'annoncer le lancement de son application smartphone. Celle-ci sera un élément clef pour la réussite de ses missions et l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables à travers le pays. Elle agit notamment dans le développement des services de santé, des conditions d'accès à l'eau potable et l'appui aux autorités dans la préparation et la réponse aux urgences. L'application a été développée en partenariat avec Connectik Global Technologies Ltd., une société internationale développant des applications mobiles et services digitaux dédiés aux entreprises et aux organisations dotés de larges bases de collaborateurs ou de membres d'une part. D'autre part, Connectik accompagne aussi les États en créant de puissants écosystèmes digitaux permettant de faire du digital un levier au développement économique, social et sociétal au niveau national. De hautes personnalités du Gouvernement Ivoirien participeront à l'évènement. Seront ainsi présents la Ministre de la Santé, Dr. Raymonde Goudou Coffie et le Ministre des NTIC, M. Bruno Koné. La Direction Afrique de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) participera également à l'événement.

L'application CRCI offre aux utilisateurs une grande variété de fonctionnalités comme la possibilité d'adhérer en tant que membre pour bénéficier de services et avantages, ou encore, de se porter volontaire pour participer aux différentes activités de l'organisation. Les utilisateurs recevront des alertes précoces pour les urgences aux niveaux national et local, ainsi que des informations sur le don de sang et la localisation du centre de collecte le plus proche de chez eux. Ils pourront également faire des dons à la CRCI et s'enregistrer pour participer aux différentes formations qu'offre l'organisation ainsi qu'aux évènements qu'elle organise. Enfin, les utilisateurs recevront les dernières actualités concernant la CRCI et ses domaines d'intervention, et pourront acheter directement dans la boutique de l'application, des produits et équipements.

En tant que solution complète, l'application sera un outil de sensibilisation de premier plan pour les missions de la CRCI et ses activités actuelles. Ce sera également un outil permettant d'identifier et de développer des opportunités nouvelles de mobilisation de ressources ainsi que de faciliter et d'intensifier l'engagement de toujours plus de volontaires et de membres.

« Nous sommes ravis de lancer notre nouvelle application qui nous apporte l'opportunité d'offrir une aide toujours plus efficace à ceux qui en ont le plus besoin. En tant qu'auxiliaire de l'Etat, nous sommes les premiers intervenants en cas de catastrophe ou de crise. Cet outil essentiel va nous permettre d'apporter une réponse aux urgences encore meilleure, » nous dit Emmanuel Kouadio, Secrétaire Général de la CRCI. « La réussite des applications déjà développées par Connectik pour nos collègues du Kenya et d'Afrique du Sud a véritablement terminé de nous convaincre que digitaliser nos services pourrait nous permettre d'aller encore plus loin dans l'aide que nous apportons tous les jours aux populations vulnérables. »

« Nous sommes très honorés d'être partenaire de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui entend d'avantage soutenir toujours plus de personnes à travers le pays, » dit Hachim Badji, CEO de Connectik. « C'est véritablement une grande fierté pour nous d'être capable d'aider des organisations comme la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire dans l'amélioration de leurs services et de leur communication, et leur offrir les outils pour un déploiement de leurs équipes en cas d'urgence. »

A propos de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire

La Croix Rouge de Côte d'Ivoire (CRCI) a été créée le 13 octobre 1960 et fut reconnue association d'utilité publique par un décret officiel le 18 avril 1963. Elle intervient en tant que société de secours volontaire et autonome et auxiliaire des pouvoirs publics. Elle compte aujourd'hui près de 12.000 volontaires et opère sur tout le territoire ivoirien grâce à ses 50 Comités locaux. Avec ses 26 équipes de premiers secours additionnelles, la CRCI est capable de déployer des spécialistes en cas d'urgence. La Société Nationale travaille à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables à travers ses programmes concernant la santé, l'eau l'hygiène et l'assainissement, l'éducation, et la préparation et la réponse aux urgences. Pour plus d'information, visitez le site web de la CRCI: http://www.croixrougeci.org/.

A propos de Connectik Global Technologie

Connectik développe des solutions TI (plateformes et applications mobiles) pour permettre aux entreprises et aux organisations comme la Croix-Rouge d'étendre la diffusion de ses services au plus grand nombre, d'améliorer la communication, la collaboration et le partage d'information entre les employés, les membres, les partenaires et les clients. De plus, les solutions de Connectik sont des outils de premier plan pour identifier et exploiter des opportunités de mobilisation de ressources et pour monétiser ses différents produits et services. Connectik accompagne également les gouvernements dans le renforcement de leur politique numérique en créant de puissants écosystèmes digitaux permettant de renforcer tous les secteurs clefs d'un pays : santé, agriculture, sport, éducation, banque, assurance, développement économique... Connectik permet à un État de faire du digital un levier au développement économique, social et sociétal. Adossées à une solide capacité de conseil, centrées sur l'utilisateur et mobile-first, les applications ou les écosystèmes digitaux développés par Connectik sont complètement façonnables en fonction de l'entreprise, de l'organisation, des états et de leurs besoins. Grâce à un vaste programme de Recherche & Développement, Connectik offre des écosystèmes digitaux totalement sécurisés pour tous types d'entités et utilisateurs sur n'importe quel appareil mobiles ou fixes, à tout moment. Ainsi, Connectik garantit la construction, le renforcement et la protection de l'ensemble des bases de données liées à aux applications ou aux écosystèmes digitaux mis en place. Pour plus d'informations vous pouvez visiter le site web : http://www.connectik.com

Contact média

Ouattara Zié Mamadou

Responsable IT

ouattarazie@yahoo.fr

225-07-40-70-86

225-20-22-43-81

Eric Loubaud

Directeurs des Programmes, Connectik

eric.l@connectik.com

+44-7825148301