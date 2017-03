Congo-Kinshasa: Initiative « La ceinture et la Route » - Un projet économique intégrateur porté par la Chine

Au pays de Mao Zedong, le président Xi Jinping croit en la mise en œuvre d'un nouveau type de développement économique mondial basé sur la coopération mutuelle entre les Etats, désigné sous le vocable « La Ceinture et la Route ». Cette initiative portée par la Chine vise, entre autres, à promouvoir une véritable intégration économique partant de la Chine en passant par la région Eurasiatique jusqu'en Afrique et l'Océanie.

Dans sa marche vers l'avènement d'un monde économique juste où les intérêts de chaque pays - grand, petit, riche ou pauvre - seront pris en compte dans un cadre de coopération basé sur un type de développement commun, la Chine ne manque pas d'innover avec des formules. C'est le moins que l'on puisse dire de l'initiative « La Ceinture et la Route ».

Ce projet, jadis inspiré par l'ancienne route commerciale de la soie qui n'intégrait que les pays riverains de la Région Asie, se trouve dans le contexte actuel de la mondialisation, étendu sur les autres régions du monde. Notamment, l'Afrique, l'Extrême-Orient russe, l'Europe et la péninsule coréenne.

Aussi ambitieux que cela puisse paraître, ce projet économique d'envergure mondiale fait partie des priorités de la politique internationale de l'Empire du milieu. En Chine, toutes les batteries sont mises en marche pour conduire à bon port ce projet aux avantages multiples, affirment les officiels chinois.

En effet, lors de ses visites effectuées au Kazakhstan et en Indonésie en 2013, le président chinois Xi Jinping a successivement lancé l'initiative de construire ensemble une Ceinture économique de la Route de la Soie et celle d'une Route maritime de la Soie du 21ème siècle. Depuis lors, le gouvernement chinois ne ménage aucun effort pour la réalisation de cette initiative qu'il qualifie « d'un grand projet multidimensionnel de longue durée, touchant à de nombreux pays et régions et consistant en un grand nombre de travaux de construction ».

C'est pour cette raison d'ailleurs que la grosse machine diplomatique chinoise est en train de mener des consultations avec les différents pays devant intégrer le projet.

Avantages de l'Initiative

Si le contexte économique international actuel est basé sur des inégalités entre les acteurs, la Chine qui fait de la mondialisation « inclusive et juste » son cheval de bataille, trouve dans la mise en œuvre de l'initiative « La Ceinture et la Route » une façon de rééquilibrer ce terrain aux disparités énormes.

Ainsi pour la Chine, cette initiative a pour objectif de créer une architecture de coopération économique régionale ouverte, inclusive et bénéfique à tous et dont les fruits du développement seront également partagés par les régions et les pays riverains.

Contrairement aux autres plans de développement mis en œuvre par l'Europe, pour le gouvernement chinois qui décline toute prétention de s'ériger en partie dominante de la conduite de ce projet, « l'initiative La Ceinture et la Route, a l'avantage d'intégrer tous les pays ( forts, faibles, riches, pauvres, grands et petits) ; chacun a sa part dans cette nouvelle forme de coopération gagnant-gagnant ».

Un volume économique de 21.000 milliards USD

Ce vaste projet n'en est pas moins en termes des chiffres. Il part de la Chine avec comme noyau la région eurasiatique et s'étend jusqu'en Afrique et en Océanie. Il relie à l'Est la zone économique de l'Asie-pacifique et à l'Ouest la zone économique européenne et couvre aussi l'Asie du nord-est notamment la péninsule coréenne et l'extrême Orient russe.

L'initiative « La Ceinture et la Route » couvre plus de 60 pays comptant une population totale de 4.4 milliards de personnes, soit 63 % de la population mondiale avec un volume économique global estimé à 21.000 milliards USD, soit 29% du volume économique mondial.

Reste à la Chine qui ne jure que par la réalisation de cette initiative, perçue également comme une nouvelle manière d'atténuer les conflits internationaux et d'étouffer dans l'œuf ceux qui sont encore en gestation, de trouver les moyens susceptibles de la réaliser, dès lors qu'avec l'infinie complexité des rapports internationaux, tous les acteurs n'ont pas forcément la même compréhension des choses.